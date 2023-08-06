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Лаишевские волонтеры отправили морской пехоте сухой душ и маскировочные сети
Волонтеры движения «Помощь СВОим» в Лаишевском районе Татарстана приготовили для военнослужащих морской пехоты очередной гуманитарный груз. Об этом с «Татар-информом» поделилась куратор точки в селе Столбище Марина Порфирьева.
По словам собеседницы агентства, морской пехоте отправили сухой душ, реторт-пакеты (готовая еда), медикаменты, сладости, сухие супы, а именно 75 наборов борща, и маскировочные сети в количестве 30 штук. Мастерицы тщательно упаковали посылки и подписали их: «Для крутых парней».
А на пункт в Лаишево приехал боец за костюмом снайпера, который защищает бойцов от тепловизора.
«Костюм он берет не первый раз, благодарит. До этого взял девять комплектов. Ребята очень довольны, свою функцию в бою выполняет на „5“», — поделилась куратор точки в Лаишево Юлия Плескач.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что лаишевские волонтеры модернизировали костюмы с защитой от тепловизора для бойцов СВО.
Фото: волонтерское движение «Помощь СВОим».
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