Лаишевские волонтеры модернизировали костюмы с защитой от тепловизора для бойцов СВО

Волонтеры движения «Помощь СВОим» в Лаишевском районе Татарстана модернизировали костюмы с защитой от тепловизора для участников спецоперации. Мастерицы не стали раскрывать «Татар-информу» технологию, но обозначили, что костюм состоит из семи слоев, при этом он остается легким и мобильным.

«Кроме того, на пункт плетения в город Лаишево пришел боец, волонтеры приобрели ему броню — каску, дали с собой три макировочные сети и 4 костюма от тепловизора. Также из Нармонки и Рождествено передали ребятам на передовую 20 костюмов и 20 плащ-палаток. Отец Сергий освятил все вещи», — поделилась волонтер и организатор движения «Помощь СВОим» Юлия Плескач.

Собеседница агентства поделилась, что в районе ведется общая работа со всеми волонтёрами по России. Отправка происходит не только лаишевским бойцам.

«У нас так налажена работа, что продукции хватает и другим помогать. К нам обращаются из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. И каждая точка в районе выполняет определенные задачи. В ближних к городу Лаишево точках одни заявки, в Столбищах — другие. Но снабжение и сбор один», — рассказала о нюансах работы волонтер.