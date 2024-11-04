Лаишевцы отправят костюмы «лешего» для снайперов в зону СВО

В скором времени семь костюмов «лешего» отправятся из Лаишевского района снайперам в зону спецоперации. О трудоемком процессе создания этого изделия рассказала Валентина Варина — председатель местного «Русского общества».

Мастерицы — это пенсионеры Лаишева и деревни Старая пристань.

«Это две команды с четко распределенными обязанностями. Одна — готовит материал, другая из него плетет. Процесс трудоемкий, ведь в небольшую ячейку сети нужно вплести 1 тыс. нитей — вырезанные листочки и полоски», — пояснила Варина.

Команда Старой пристани — это неработающие и работающие пенсионеры, которые плетут эти костюмы. На плетение одного костюма с учётом окраски джута уходит целый месяц. Некоторым мастерицам в команде более 90 лет.

«В процесс плетения задействовали и внуков. Активисты „Русского общества“ вовлекли в работу также учащихся школы №2 и гимназии №1. Помогает закупать джут и спандбонд для плетения Благотворительный фонд Лаишевского района „Помощь своим“, а также неравнодушные люди», — рассказала спикер.

Как рассказали «Татар-информу» в фонде «Помощь своим», мастерицами с апреля 2024 года изготовлено 15 костюмов для снайперов.

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