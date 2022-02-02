«Ладно бы Овечкин»: Аввакумова раскритиковала отказ хоккеистов лететь с олимпийцами

Российская спортсменка по прыжкам с трамплина Ирина Аввакумова жестко отреагировала на отказ российских хоккеистов лететь вместе с остальными атлетами национальной команды на Олимпиаду в Пекин.

«Сильно удивилась. Ладно бы ещё Овечкин, Малкин и какие-то другие мощные НХЛовцы так сказали. У них всё-таки статус. Но сейчас едут совсем другие ребята, много молодёжи. И откуда там столько понтов, мне непонятно. Неправильно это. Окей, ты в хоккей играешь. Ну а кто-то на лыжах бегает. Все одно дело делают, почему им такие привилегии? Это неуважение к остальным. Коронавирус? Так риски у всех есть. Они так же приедут в аэропорт. А жить в деревне — не опасно? Одна столовая, в которой будут те же ребята, которые должны были с ними лететь. Это в любом случае рулетка», — цитирует Аввакумову «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что решение хоккейной сборной было связано с опасениями заразиться коронавирусом. Предполагалось, что в Пекин одним рейсом с хоккеистами полетят также представители сборных по лыжному двоеборью, сноуборду и горным лыжам. Однако, в хоккейной сборной потребовали отдельный самолет, чтобы снизить риск заражения. В руководстве ОКР пошли навстречу хоккеистам.

Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. В этот день сборная России проведет первый матч на турнире против национальной команды Швейцарии.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала расписание хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине и рассказывала об основных конкурентах сборной России на Играх.