В Казани из-за строительства Соборной мечети пересмотрят концепцию парка «Манзара», который намерены возвести между Кремлевской и Кировской дамбами. Об этом на брифинге рассказала руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

«Мы понимаем, что такое соседство накладывает на нас обязательства и ответственность. На момент формирования концепции Стратегии реки Казанки не было понимания, что Соборная мечеть будет установлена на месте парка „Кырлай“. Концепция будет пересматриваться, чтобы увязать пешеходные потоки с мечетью. Так или иначе проект по „Манзаре“ будет обсужден с горожанами и вынесен на общественное обсуждение. Без вовлечения жителей мы вряд ли имеем право что-то строить», — отметила Наиля Зиннатуллина.

Проект парка «Манзара» входит в концепцию развития прибрежных территорий Казанки. Ранее здесь было запланировано создание видового маршрута, посвященного истории панорамы Казани, в частности шести прогулочных пирсов и разных зон активностей: пешеходной, велосипедной, беговой и транзитного проезда по дамбе.

Также сообщалось, что здесь появятся лыжная и беговая база, точки аренды велосипедов и пляжного инвентаря, а зимой — тюбингов и санок.