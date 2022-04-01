Шамиль Гафаров: "Закладка соборной мечети – важный аспект 1100-летия принятия ислама"

В Казани определили место строительства соборной мечети – ее возведут на правом берегу Казанки вместо парка «Кырлай». Строительство начнут уже в мае. Облик храма определят по итогам конкурса, который объявлен сегодня, а название мечети выберут сами прихожане. О деталях проекта рассказали на пресс-конференции в «Татар-информ».

Конкурс на эскизный проект Соборной мечети Казани не случайно объявили в день начала священного месяца Рамазан

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Эскиз мечети планируют выбрать к празднику Курбан-байрам

Конкурс на эскизный проект Соборной мечети Казани не случайно объявили сегодня, поскольку у мусульман начинается священный месяца Рамазан. Храм будет расчитан на 10 тыс. человек, владельцы земельного участка, где расположен парк «Кырлай» уже договорились о передаче территории под строительство культового сооружения.

О том, что проект мечети будет определен на международном конкурсе, Президент Татарстана Рустам Минниханов говорил еще в 2020 году. «Хотим, чтобы это был уникальный объект, но с нашими традициями. Нужно, чтобы эти моменты были учтены», — отметил тогда руководитель республики.

Соборную мечеть возведут на правом берегу Казанки вместо парка «Кырлай» (для увеличения откройте в новом окне) Источник: igelek.tatar

Заявки на конкурс принимаются в течение 15 дней. Сам конкурс продлится три месяца и завершится накануне другого священного праздника Курбайн-байрам – итоги планируется подвести 8 июля.

«Мы специально никаких ограничений в условия конкурса не вводим, чтобы были представлены все направления, все виды, все подходы, чтобы могли принимать участие все желающие из любых стран. Мы не ограничиваем никого», – заявил заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров на пресс-конференции в «Татар-информе».

Шамиль Гафаров: «Мы специально никаких ограничений в условия конкурса не вводим, чтобы были представлены все направления, все виды, все подходы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Победителей выберет жюри, в которое войдут ведущие архитекторы, представители мусульманского духовенства, органов государственной и муниципальной власти, профильные специалисты. Победитель архитектурного состязания получит 2,5 млн рублей, за второе место конкурсанту выплатят 1 млн рублей, третье место — 500 тыс. рублей. К участию в конкурсе приглашаются международные, российские и татарстанские команды архитекторов, география участников не ограничена.

Закладка соборной мечети – важный аспект празднования 1100-летия принятия ислама

Шамиль Гафаров отметил, что строительство комплекса Соборной мечети Казани включено в федеральный План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Закладка первого камня в основание здания намечена на 20 мая.

«Я считаю это [событие] одним из важных аспектов празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Это один из святых дней», — подчеркнул вице-премьер.

Конкурс завершится накануне священного праздника Курбайн-байрам – итоги планируется подвести 8 июля (для увеличения откройте в новом окне) Источник: igelek.tatar

По его словам, вопрос строительства мечети давно обсуждался и решение было принято после многочисленных обращений верующих.

Организатор конкурса и заказчик строительства – Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта». Он был учрежден по Указу Рустама Минниханова. Одна из задач фонда – финансирование мероприятие, связанных со строительством, воссозданием и реставрацией объектов для духовно-нравственного воспитания общества. Наблюдательный совет фонда возглавляет Президент Татарстана.

Осенью текущего года планируется приступить к самим строительным работам. На сегодняшний день прорабатывается техническое задание по подготовке проектно-сметной документации комплекса мечети.

Галина Айдарова заявила, что будущая мечеть будет хорошо просматриваться со стороны Волги и служить важным ориентиром в городском пространстве Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мечеть будет хорошо обозреваема со стороны Волги и служить важным ориентиром в городском пространстве»

Профессор Института Казанского государственного архитектурно-строительного университета Галина Айдарова рассказала, что у выбранной территории удобное расположение с точки зрения городского ландшафта, так как просматривается с основных визуальных точек Казани. Площадь участка позволяет разместить сооружение необходимой площади, а также парковку с достаточным количеством машиномест.

Она заявила, что будущая мечеть будет хорошо просматриваться со стороны Волги и служить важным ориентиром в городском пространстве.

«Расположение новой соборной мечети напротив Кремля, находящегося под охраной ЮНЕСКО, создает архитектурно-пространственный диалог “древнего Кремля”, смотрящего в прошлое и новой cоборной мечети, обращенной в будущее», – заявила архитектор.

По мнению Айдаровой, сейчас противоположный от Кремлевского холма берег выглядят незавершенным, будущая соборная мечеть дополнит панораму Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она уверена, что будет создан уникальный, но соподчиненный Кремлю объект, не позволяющий нарушить главенство кремлевского ансамбля.

Профессор также полагает, что сейчас противоположный от Кремлевского холма берег выглядят незавершенным, будущая соборная мечеть дополнит панораму и будет «композиционно обогащать» акваторию Казанки наряду с такими доминантами как Кремль с мечетью Кул Шариф и собором Казанской иконы Божией матери.

Ограничивать архитекторов в фантазии никто не будет. Для этого специально не детализировали техническое задание и условия конкурса, чтобы оставить простор для творчества участников. Галина Айдарова уточнила, что именно на таких конкурсах рождаются необычные, неожиданные и прорывные идеи.

Ильнур Рахимов: «Мы очень надеемся, что эта мечеть займет достойное место среди памятников архитектуры и станет еще одной точкой притяжения для туристов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы очень надеемся, что эта мечеть займет достойное место среди памятников архитектуры и станет еще одной точкой притяжения для туристов, приезжающих и в Казань и в Республику Татарстан», – отметил исполнительный директор фонда «Игелек-Доброта» Ильнур Рахимов.

«Мечеть – это не только место молитвы, но и духовно-просветительский центр для мусульман»

Председатель духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин отметил, что до настоящего времени в Казани не было соборной мечети. В Москве такая есть, она рассчитана на 10 тыс. прихожан, «Сердце Чечни» в Грозном – на 10 тыс. человек, центральная мечеть Махачкалы – на 15 тыс. молящихся, Шалинская мечеть в Чечне – на 30 тыс. В Махачкале строится центр Исы (Иисуса) на 50 тыс. человек.

«Поэтому цифра 10 тыс. человек никого не должна пугать. Казань – это северная столица исламского мира. Фактически Казань – это ворота России в весь исламский мир», - подчеркнул спикер.

Камиль Самигуллин: «Молящиеся люди нуждаются в том, чтобы была большая мечеть, где мы все сможем в праздничные намазы помолиться» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он уточнил, что умма в Казани давно мечтала о большой площадке, где можно было бы вместе молиться. По его словам, зачастую, например, в пятницу, прихожане молятся на улице – не хватает мест в помещении. «Молящиеся люди нуждаются в том, чтобы была большая мечеть, где мы все сможем в праздничные намазы – Ураза-байрам, Курбан-байрам помолиться», – отметил Камиль Самигуллин.

Муфтий также обратил внимание, что мечеть – это не только место молитвы, но и духовно-просветительский центр для мусульман. «Мы понимаем, что должны быть различные площадки: музейная, для проведения конференций, где мы сможем обсуждать насущные проблемы мусульманского сообщества. Но самое главное – это молельный зал минимум на 10 тыс. человек», – сказал он.

Вице-премьер РТ Шамиль Гафаров подчеркнул, что бюджетные деньги при строительстве мечети использоваться не будут Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Мечеть будут строить на средства меценатов и благотворительного фонда

Вице-премьер РТ Шамиль Гафаров подчеркнул, что бюджетные деньги при строительстве мечети использоваться не будут. «Мечеть будут строить на средства меценатов и фонда „Игелек-Доброта“», — заверил он.

Сметную стоимость можно будет определить после подготовки проекта мечети – это последующие этапы после создания эскиза.

«О том, когда планируется принять первых прихожан на территории Соборной мечети, говорить пока сложно. Это зависит от пожертвований, а также от ряда других факторов. Все усилия будут приложены, чтобы в кратчайшие сроки возвести мечеть, которая станет одним из фундаментальных объектов на территории не только Казани, но и всего Татарстана», – отметил вице-премьер.

Вопрос названия мечети, по словам Гафарова, должен быть вынесен на общественное обсуждение. «Будем обсуждать с жителями Казани, прихожанами. После этого появится название мечети. Пока мы говорим, что начинаем строительство соборной мечети в год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией», – уточнил спикер.

Работы по демонтажу парка «Кырлай» уже начались и завершатся к 1 мая Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани появится новый парк аттракционов взамен «Кырлая»

Работы по демонтажу парка «Кырлай» уже начались и завершатся к 1 мая.

«Мы встречались с хозяевами парка „Кырлай“, полностью нашли с ними взаимопонимание, они поддержали принятое решение [о строительстве мечети]» – сказал Шамиль Гафаров. Он уточнил, что во встречах принимало участие руководство города, в том числе мэр Казани Ильсур Метшин, которое пообещало подобрать другое наиболее выгодное с точки зрения локации и посещаемости место в столице Татарстана.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров подтвердил: Казань без парка аттракционов не останется. В настоящее время уже прорабатываются вопрос его размещения на новом месте.

Владельцам парка «Кырлай» руководство города пообещало подобрать другое наиболее выгодное с точки зрения локации и посещаемости место Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Несмотря на популярность существующих в парке „Кырлай“ аттракционов, мы все чаще со стороны жителей и гостей Казани слышим нарекания по поводу их технического состояния. Хозяева парка также готовы к модернизации. Точное место пока не определено, но парк с новыми хорошими аттракционами точно будет», — отметил представитель мэрии.

Также он подчеркнул, что прилегающая к соборной мечети территория будет парковой зоной и войдет в систему каскадов парков, которые будут созданы вдоль Казанки.