Экономика 27 декабря 2025 15:49

На производство новой партии Ми-8 КВЗ планируют выделить более 25 млрд рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Правительство России планирует выделить на производство новой партии вертолетов Ми-8МТВ-1 более чем из 70 машин на Казанском вертолетном заводе свыше 25 млрд рублей за счет средств Фонда национального благосостояния. Об этом в ходе визита в столицу Татарстана рассказал журналистам министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Глава Минпромторга РФ напомнил, что в предыдущие три года КВЗ (входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») был основным поставщиком Ми-8 для авиапредприятий Дальнего Востока и Крайнего Севера (программа финансировалась с использованием средств ФНБ).

«И сейчас по решению [Премьер-министра России] Михаила Юрьевича Мишустина мы работаем над второй частью этой программы. Больше 25 млрд рублей планируется выделить за счет средств Фонда национального благосостояния, чтобы профинансировать еще больше семи десятков вертолетов, которые будут построены на Казанском вертолетном заводе», – сообщил Антон Алиханов представителям СМИ.

Подробнее о передаче четырех Ми-8 российским авиакомпаниям и планируемом новом заказе более чем на 70 вертолетов читайте в материале «Татар-информа».

#квз #казанский вертолетный завод #Ми-8 #Минпромторг РФ #ФНБ
