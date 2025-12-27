«Будет новый заказ на более чем 70 машин»: вертолеты Ми-8 отправились в регионы России

Четыре новых вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода передали сегодня трем российским авиакомпаниям. Ожидается, что в следующие три года предприятие получит заказ еще как минимум на 70 таких машин. О том, как прошла церемония и в чем особенности переданных вертолетов, – в репортаже «Татар-информа».





«Это современнейший завод мирового уровня, образовательный центр и испытательный полигон»

Торжественная церемония передачи четырех вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода трем российским авиакомпаниям прошла сегодня в Казани. Участие в ней, помимо представителей завода в лице рабочих, административного персонала и генерального директора Николая Яковлева, приняли Раис Татарстана Рустам Минниханов и федеральные министры – промышленности и торговли Антон Алиханов и транспорта Андрей Никитин, а также руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

«За последние пять лет Казанский вертолетный завод серьезно преобразился. Сегодня это современнейший завод мирового уровня, образовательный центр и испытательный полигон. Мы благодарны руководству страны за действующие программы поддержки отечественного авиапроизводства. Надеемся, что программа закупки вертолетной техники продолжится и в последующие годы», – заявил Минниханов, приветствуя работников предприятия.

Рустам Минниханов: «Заказ, который будет доведен до Казанского вертолетного завода, мы обязательно качественно исполним»

Он также подчеркнул, что КВЗ – одно из ведущих машиностроительных предприятий не только в Татарстане, но и во всей России.

Казанские вертолеты были закуплены авиакомпаниями благодаря инвестиционному проекту Государственной транспортной лизинговой компании по обновлению вертолетного парка страны. Этот проект реализуется с использованием средств Фонда национального благосостояния при поддержке Минпромторга РФ.

Алиханов: «Обсуждали продление программы. Заводу очень важно иметь заказы»

Руководитель последнего высоко оценил вклад заводчан в развитие транспортной отрасли страны, подчеркнув, что продукция завода особенно важна для регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока. Особая ценность предприятия, по его словам, заключается также в подготовке кадров и повышении квалификации действующих специалистов отрасли.

Антон Алиханов: «Как минимум на следующую трехлетку будет большой заказ более чем на 70 машин»

Особое внимание Антон Алиханов уделил будущим заказам, отметив, что сегодняшняя церемония фактически завершает трехлетнюю программу поставки вертолетов Ми-8 для нужд транспортной отрасли.

«Обсуждали продление программы, потому что заводу очень важно иметь заказы. И как минимум на следующую трехлетку будет большой заказ более чем на 70 машин», – сказал глава Минпромторга России.

В ответ на озвученные планы Рустам Минниханов заверил, что КВЗ их выполнит.

«У нас на 2026 год была большая угроза – что мы будем делать дальше? Заказ, который будет доведен до Казанского вертолетного завода, мы обязательно качественно исполним», – заявил он.

Андрей Никитин: «Поражен организацией, культурой производства и степенью автоматизации процессов на КВЗ»

«В этих регионах вертолеты решают критически важные социальные задачи»

Андрей Никитин в свою очередь отметил, что он впервые посетил Казанский вертолетный завод и был поражен здешней организацией и культурой производства, а также степенью автоматизации процессов.

«Транспортная отрасль нуждается в новой технике, и мы с коллегами будем делать все, чтобы завод был максимально загружен заказами. Обновление вертолетного парка – одна из наших приоритетных задач. В регионах с труднодоступными населенными пунктами, таких как Крайний Север, Дальний Восток, вертолет становится единственной связующей нитью с «большой землей». Он обеспечивает доставку медикаментов, срочную эвакуацию пациентов, решает другие критически важные социальные задачи. Ми-8 – это надежный транспорт для людей и грузов», – заявил министр транспорта РФ.

Он добавил, что благодаря в том числе Ми-8 «мы повышаем связность территорий по поручению Президента России».

Диапазон температур от минус 50 до плюс 50 градусов

Поставленные вертолеты оснащены 22 сидениями для пассажиров, при этом салон можно оперативно переоборудовать под санитарно-эвакуационные задачи и установить в них медицинские модули. Предусмотрена возможность оборудования воздушного судна внешней тросовой подвеской с весоизмерительным устройством, на которой можно перевозить до 4 тонн груза.

Многоцелевые машины Ми-8МТВ-1 применяются практически в любых климатических условиях и в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Вертолеты могут оснащаться дополнительными топливными баками объемом 915 литров каждый. Это увеличивает дальность полета, что актуально для применения воздушных судов в регионах с большими расстояниями.

Напомним, Казанский вертолетный завод – одно из ключевых предприятий холдинга «Вертолеты России», входящего в госкорпорацию «Ростех». На предприятии выпускают вертолеты семейств Ми-8/17 и Ми-38, а также легкий многоцелевой вертолет «Ансат».

Фотографии: Михаил Захаров / «Татар-информ»