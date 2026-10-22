Квартиры у Волги, Казанки и Кабана: сколько стоит жилье с видом на воду в Казани

Квартиры у одного и того же водоема могут отличаться в цене в несколько раз. Открытая панорама ценится выше, но сама по себе вода за окном еще не определяет стоимость жилья. Сколько стоят видовые квартиры у Казанки, Кабана и Волги и когда соседство с водой становится недостатком – в материале «Татар-информа».





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В Казани взялись за развитие территорий у воды

В Казани жилье у воды можно найти в разных частях города. Волга тянется вдоль его западной части, Казанка разделяет центральные кварталы и Ново-Савиновский район, а озера системы Кабан соседствуют с историческим центром. В жилых массивах есть также небольшие озера и пруды, поэтому понятие «жилье у воды» в Казани довольно широкое.

В последние годы внимание к прибрежным территориям в Казани заметно выросло: город развивает набережные и ищет новые способы использования водного пространства. Так, на международном фестивале «Казаныш» в 2023 году впервые представили концепцию «Казань – город на воде», а важность развития прибрежных территорий с тех пор неоднократно подчеркивали мэр Казани Ильсур Метшин и главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

«Нам нужно это богатство, которое нам Всевышним дано, – вода и водная инфраструктура», – говорил Метшин.

Рынок недвижимости тоже проявляет все больший интерес к воде. На прибрежных участках строят новые жилые комплексы, а близость Волги, Казанки и Кабана все чаще указывают в объявлениях как одно из преимуществ квартир. Но между домом возле набережной и квартирой с открытой водной панорамой есть существенная разница. На рынке, по словам эксперта «Флэт» Фирдании Гоголевой, выделяются как минимум три типа такого жилья.

«Первый – квартиры в непосредственной близости от водоема. Здесь человек может жить в пяти минутах от набережной, но смотреть из окна на соседний дом. Второй – квартира с частичным видом, где вода видна сбоку, между корпусами или только с определенного этажа. Третий вид, самый ценный и дорогой, – полноценная видовая квартира», – рассказала собеседница «Татар-информа».

Последняя категория – самая дефицитная: здесь важна не только близость к берегу, но и вид на воду, который не перекрывают соседние здания. Поэтому две квартиры в нескольких минутах ходьбы от одной и той же набережной могут заметно различаться по цене: из одной видна вода, а из другой – соседний дом.

У Казанки видовые квартиры встречаются как на «вторичке», так и в современных жилых комплексах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанка: от «вторички» на Чистопольской до пентхаусов

У Казанки видовые квартиры встречаются как на «вторичке», так и в современных жилых комплексах.

Несколько таких предложений есть на Чистопольской. На одной из популярных онлайн-площадок объявлений выставлена квартира площадью 44,2 кв. метра в доме №62 за 11,5 млн рублей. Она расположена на девятом этаже, окна выходят в сторону Казанки и «Ривьеры». В доме №16/15 на той же улице за квартиру площадью 67,3 кв. метра просят 19 млн рублей. Из окон, по словам продавца, открывается вид на Казанку и Кремлевскую набережную.

Однако наличие вида на одну и ту же реку еще не делает такие квартиры сопоставимыми по цене. По словам вице-президента Гильдии риелторов РТ Андрея Савельева, гораздо большее значение может иметь класс самого дома.

«Если мы возьмем комплексы бизнес-класса и обыкновенные, тоже с видом на Казанку, то ценник у них будет существенно отличаться. Здесь в первую очередь зависит не от того, что есть вид на воду, а от того, какой сам комплекс», – объяснил Савельев.

Это видно и по предложениям в жилых комплексах более высокого класса. В «КазанСу» квартира площадью 47,2 кв. метра стоит около 14 млн рублей. В Savin House за 48,8 кв. метра с видом на Казанку и Кремль просят 16,7 млн рублей – около 344 тыс. рублей за «квадрат». В UNO пентхаус площадью 111,2 кв. метра на 20-м этаже с прямой панорамой реки продается за 58,5 млн рублей – около 526 тыс. рублей за квадратный метр.

Но и это не верхняя граница. В том же «КазанСу» сейчас продается пентхаус почти за 160 млн рублей. Его общая заявленная площадь составляет 383 кв. метра, из которых 200 «квадратов» занимает терраса. Из окон и с террасы открываются виды на Кремль, «Чашу» и Казанку.

Для сравнения: в среднем по Казани квадратный метр на вторичном рынке в августе стоил 211 тыс. рублей, а в новостройках – 253 тыс. рублей.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кабан: квартиры с видом на озеро за 5 и за 150 млн рублей

В отличие от Казанки берега Кабана гораздо меньше застроены жильем. Поэтому и выбор квартир, из окон которых действительно видно озеро, здесь ограничен. Причем встречаются они в совершенно разных домах – от обычной многоэтажки у Среднего Кабана до дорогих жилых комплексов ближе к центру.

Один из таких примеров – дом на Авангардной, 91. Квартира площадью 35,5 кв. метра здесь продается за 5,6 млн рублей, или около 157 тыс. рублей за «квадрат». Дом стоит у берега, а вид на озеро продавец отдельно отмечает среди преимуществ квартиры.

Цена этого предложения ниже медианы для вторичного жилья в этой части Приволжского района. По данным тематического Поиска Яндекса по квартирам, квадратный метр здесь стоит в среднем 209 тыс. рублей, а квартира – 10,5 млн рублей.

Другой сегмент жилья у Среднего Кабана представляют современные жилые комплексы. В ЖК «Аквамарин» квартира площадью 54,9 кв. метра выставлена за 16,5 млн рублей – около 300 тыс. рублей за «квадрат». За более компактный вариант площадью 32,9 кв. метра просят 11 млн рублей, или примерно 334 тыс. рублей за квадратный метр.

Такой разброс показывает, что сама близость к озеру еще мало говорит о цене квартиры. Но когда к расположению у воды добавляется хороший вид из окна, предложение становится более ценным.

«Рынок крайне редко предлагает квартиры с хорошими видовыми характеристиками на воду, поэтому чаще всего они продаются дороже», – обратила внимание Фирдания Гоголева.

На Нижнем Кабане верхняя граница цен поднимается уже до совсем другого уровня. В Promenade вид на озеро – одна из характеристик квартир, а стоимость наиболее дорогих предложений достигает 150 млн рублей. Здесь панорама Кабана становится частью более дорогого продукта вместе с расположением, архитектурой и классом самого комплекса.

Для новостроек в этой части Приволжского района медианные значения заметно ниже: 219 тыс. рублей за квадратный метр и 13 млн рублей за квартиру.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Волга: ставка на Новую Портовую

У Волги видовые характеристики жилья выглядят иначе, чем у Казанки или Кабана. Ширина реки дает ту самую открытую панораму, которую сложнее получить в плотной городской застройке. Но значительная часть таких домов находится дальше от центра и наиболее дорогих районов Казани – и это уже работает на цену в обратную сторону.

На сочетание этих двух факторов обратил внимание Андрей Савельев: сама Волга повышает привлекательность квартиры, но расположение дома не позволяет цене расти только за счет вида.

«Ценник здесь выше, чем был бы, если бы не было воды. Но за счет того, что это все-таки окраина города, цена не такая высокая, как, например, у аналогичных домов в Вахитовском или Ново-Савиновском районе», – рассказал Савельев.

Это хорошо видно по разным участкам волжского берега. В Адмиралтейской слободе медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляет 192 тыс. рублей, квартиры – 9,5 млн рублей. В новостройках этой части Кировского района «квадрат» стоит уже 239 тыс. рублей, а медианная квартира – 13,1 млн рублей. При этом отдельные проекты непосредственно у Волги заметно выбиваются из этих значений.

Так, на первой береговой линии находятся Richmond и «Яналиф». Richmond – малоэтажный комплекс бизнес-класса на берегу Волги, часть квартир которого ориентирована окнами на реку. В «Яналифе» ставка на воду выражена еще сильнее: по данным официального сайта проекта, к видовым относится около 70% квартир. За квартиру площадью около 75 кв. метров здесь просят порядка 24–25 млн рублей.

Но в случае «Яналифа» покупатель платит не только за Волгу перед окнами. Комплекс стал первым реализованным проектом реновации промзоны в районе речного порта и одновременно частью будущей Новой Портовой. На территории площадью 287 гектаров планируется создать новый городской район с жильем, общественными пространствами, социальной и коммерческой инфраструктурой, маринами и 12-километровой набережной.

Поэтому здесь к стоимости первой береговой линии добавляются ожидания от развития всей территории. Пока значительная часть Новой Портовой существует в проектах, но для рынка жилья это уже отдельный фактор: покупателю предлагают не только квартиру с видом на Волгу, но и место в районе, который должен сформироваться вокруг нее.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Комары и заросшие берега: обратная сторона жизни у воды

Вид на воду может добавлять квартире привлекательности, но жизнь у водоема не всегда ограничивается красивой панорамой из окна. Для покупателя имеет значение и то, что находится между домом и водой: благоустроена ли территория, можно ли подойти к берегу, есть ли набережная и место для прогулки. Особенно заметна эта разница у небольших озер и прудов.

Ухоженный водоем может фактически стать продолжением жилой территории. Но тот же вид из окна воспринимается иначе, если внизу заросший берег, к воде невозможно подойти, а сам водоем не очищают.

«Если озеро или пруд благоустроен, сделана набережная, водоем очищен, тогда это будет влиять на стоимость. Если же нет, то это, наоборот, отрицательный фактор», – объяснил Савельев.

Есть у такого соседства и вполне бытовые минусы. Среди них Савельев упомянул комаров и мошек, которые тоже любят жить у воды.

Но даже когда с берегом и окружением все в порядке, высокая цена за вид может сыграть уже против продавца. Видовые квартиры остаются редким предложением, однако круг покупателей, готовых существенно переплачивать именно за панораму из окна, ограничен.

«Дорогая квартира не обязательно будет продаваться быстрее. Наоборот, слишком высокая цена за вид может сократить круг потенциальных покупателей», – отметила Фирдания Гоголева.

В итоге, по словам экспертов, само соседство с водой не гарантирует квартире прибавки к стоимости. Значение имеет сочетание факторов: насколько хорошо виден водоем, благоустроен ли берег, что окружает дом и насколько оправдана наценка за вид. Поэтому квартира у воды и хорошая квартира у воды далеко не всегда одно и то же.