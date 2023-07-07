Квартиры пострадавшего от пожара дома на улице Чехова в Казани готовы к заселению

В доме №8/2 по улице Чехова в Казани восстановили крышу после пожара. За три недели внешние работы завершены полностью. Внутренние работы планируют закончить до конца месяца. В настоящее время к заселению готовы все квартиры, в них уже вернулось большинство жильцов, сообщают в пресс-службе мэрии Казани.

Все квартиры в доме обеспечены водой, электричеством и канализацией. Газ пока не подали – подрядчики занимаются футеровкой дымоходов, монтируют вентканалы и восстанавливают шахты дымоходов.

По словам главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберта Салихова, внутренние работы продолжаются, в их числе – огнеупорная обработка стропил, футеровка дымоходов, монтаж вентиляционных каналов и восстановление шахт дымоходов. Кроме того, идут работы по гидроизоляции наружных стен дома в местах крепления балок по периметру здания. Параллельно управляющая компания наводит порядок в подъездах – красит потолки на пятых этажах. Одновременно с этим, в доме восстанавливают работу коллективной антенны, кабельного телевидения и интернета.

«Прошло три недели с пожара в доме, самая главная задача была восстановить кровлю. Первоначально мы оценивали сроки работ в 1,5-2 месяца, но руководство города поставило задачу завершить эту работу до 7 июля. Сегодня мы видим, что кровля полностью восстановлена – обезопасили дом от осадков, квартирам не угрожает подтопление от дождей», – отметил Альберт Салихов.

На объекте ежедневно задействовано 17 рабочих и 4 единицы техники.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 14 июня в центре Казани в одном из домов на Чехова случился пожар. Как сообщают пользователи социальных сетей, пожар произошел в квартире на пятом этаже, огонь перекинулся на крышу здания. Всего в доме 66 квартир, в которых живут 142 человека. Жильцов дома эвакуировали, никто из них не пострадал.