«Нужны немонетарные методы»: пять мнений о том, как улучшить ситуацию с демографией в РТ

Демографическая яма 90-х, женщины-карьеристки, нехватка денег и отсутствие жилья – так эксперты описывают главные причины низкой рождаемости в Татарстане. Эксперты рассказали «Татар-информу» о том, почему семьи не заводят детей, а главное, как решить демографическую проблему в республике.





Раис Татарстана: «Мы все время про демографию говорим, но серьезных решений не принимаем»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужны другие решения – те, что есть, результата не дают»

На итоговой коллегии Министерства здравоохранения Раис Татарстана Рустам Минниханов обозначил основную задачу, которая стоит перед республикой в ближайшей перспективе – решение вопросов демографии.

«В 2015 году у нас родилось 57 499 детей, а в прошлом году – 35 557. Однако у нас были годы, когда на свет появлялось и 70 тысяч детей», – отметил Раис РТ.

По словам Рустама Минниханова, в семьях все реже и позже появляются первенцы. Он подчеркнул, что преодоление демографических трудностей потребует значительных усилий, но это необходимо.

«Мы все время про демографию говорим, но серьезных решений не принимаем. Материнский капитал есть, другие меры поддержки работают, но от того, что есть, мы ожидаемого результата не получили. Нужны какие-то другие решения, которые на самом деле могли бы изменить ситуацию. В этом направлении в этом году необходимо подготовить программу», – отметил Раис РТ.

По новому нацпроекту вплотную займутся созданием мест в детских садах, поддержкой молодых семей, обеспечением семейной ипотеки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Теперь нужно создавать места в детсадах, строить жилье, обеспечивать семейную ипотеку»

С этого года в России будет работать новый национальный проект «Семья». Он отличается от предшествующего проекта «Демография».

«Новый национальный проект больше делает акцент на немонетарные методы воздействие. Да, безусловно, экономическая поддержка нужна для молодых людей, которые женятся, у которых появляются дети на свет. Первые пункты, отвечая на вопрос: «Что вам нужно?», у них всегда занимают финансы и жилье. Но есть очень интересная формулировка – уверенность в завтрашнем дне. Как раз на формирование этой уверенности в завтрашнем дне и направлен новый национальный проект», – объяснила «Татар-информу» исполняющая обязанности руководителя Центра семьи и демографии Академии наук Татарстана Айгюль Хурамшина.

По словам демографа, закончившийся нацпроект свою долю работы выполнил. Теперь же вплотную займутся созданием мест в детских садах, поддержкой молодых семей, строительством жилья, обеспечением семейной ипотеки.

Айгюль Хурамшина: «Даже при самом высоком варианте – у нас не ожидается взрывной рождаемости» Стоп-кадр видео

Айгюль Хурамшина подчеркнула, что очень важно в современном обществе развитие семейных ценностей.

«Не секрет, что начиная с 90-х годов мы ориентировались на какие-то западные ценности. Коллективизм и семейственность была не так уважаема, как индивидуализм, а сейчас мы возвращаемся. И это для нашего народа характерные вещи», – подчеркнула она.

Она напомнила, что в первые годы после введения материнского капитала был взлет рождаемости, но потом ситуация стабилизировалась. Однако демограф подчеркнула, что эффект от работы по формированию семейных ценностей наступит не сразу – в лучшем случае через 5-10 лет. А наибольший эффект будет уже в следующем поколении, то есть через 25 лет.

«У любого прогноза имеется три варианта: средний – наиболее вероятный, низкий – когда все пошло не так, высокий – когда все благоприятно. Даже при самом высоком варианте – у нас не ожидается взрывной рождаемости», – подчеркнула Айгюль Хурамшина.

«Если в семье должно быть трое детей, то первого ребенка надо рожать значительно раньше, чем в 27 лет» Фото: © «Татар-информ»

«Нужно максимально поощрять женщин, которые рожают в студенчестве»

Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов подчеркнул, что проблема демографии сегодня касается всех развитых стран за исключением, пожалуй, Израиля.

«Мы находимся все в сложной ситуации. Это не повод опускать руки. Эта тема должна выйти на государственный уровень и получить все варианты поддержки и стать номером один для всех руководителей», – рассказал «Татар-информу» Айрат Фаррахов.

Парламентарий уверен, что в семье должно быть минимум трое детей, а разводов должно быть как можно меньше, в идеале их не должно быть вообще. Депутат отметил, что в Татарстане женщины рожают первенца очень поздно – в возрасте 27 лет.

«Если в семье должно быть трое детей, то первого ребенка надо рожать значительно раньше. Поэтому должны быть все возможности поддержки для студенческих семей. И максимальное поощрение женщин, которые рожают в студенчестве, кратное повышение оплаты всех пособий, которые есть для студентов», – отметил Айрат Фаррахов.

Айрат Фаррахов напомнил, что важно не забывать про мужчин. Ведь мужское бесплодие лечится сложнее Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фаррахов привел статистику – 30% женщин в Татарстане в детородном возрасте не имеют детей.

По его мнению, может помочь увеличение ресурсов, которые направляются на помощь тем, кто хочет детей, но по каким-то причинам сам родить не может. Поэтому должно быть много попыток ЭКО, причем по ОМС. А также, по его мнению, в ситуациях, когда женщина просто не может выносить ребенка, должна быть поддержка суррогатного материнства.

«Я считаю, мы должны создать все условия для того, чтобы граждане, у которых объективно нет возможности самостоятельно зачать ребенка, смогли ими воспользоваться», – подчеркнул он.

По мнению парламентария, сейчас достаточно внимания уделяют женским консультациям, но важно не забывать про мужчин. Ведь мужское бесплодие лечится сложнее. Большая проблема, уверен Айрат Фаррахов, в том, что про мужское здоровье забывают.

Фаррахов заключил, что поддержка молодых семей должны быть максимальной во всех аспектах.

В Казани на базе клиники КФУ работает Республиканский центр кризисной беременности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы поменяли отношение к абортам»

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической службе Медсанчасти КФУ Светлана Губайдуллина уверена, что для улучшения демографической ситуации в республике все уже есть.

«Мы разработали трехэтапную систему контроля и профилактики абортов. Мы на базе нашей клиники организовали Республиканский центр кризисной беременности. Мы работаем с женщинами, которые имеют прогноз неблагоприятной беременности, которые потеряли детей во время родов или пережили тяжелые акушерские ситуации. К нам обращаются бесплодные пары», – отметила доктор.

По ее словам, консультации в центре проводят лучшие специалисты, ведь на базе клиники работают кафедры урологии и гинекологии. Также приемы ведут психологи. И все это по ОМС.

Светлана Губайдуллина: «Сейчас беременность воспринимается не как несчастье, а наоборот, как большой подарок» Фото: © «Татар-информ»

Помощь оказывается не только в Казани, восемь межрайонных центров открыто по республике, в крупных городах.

Во всех этих центрах продолжают разговаривать с женщинами, которые хотят сделать аборт без медицинских показаний. За прошлый год больше тысячи женщин решили сохранить беременность, на сегодня на свет появилось уже 469 детей, к концу года появятся на свет остальные.

По словам замглавного врача, абортов еще с середины 2023 года в республике стало меньше, на данный момент на 80%. Легальных абортов в госучреждениях произошло 1400 раз, а было пять тысяч. При этом число прерываний беременности в частных клиниках не растет.

«Нам удалось поменять взгляды людей на прерывание беременностей по желанию в нашей республике. Сейчас беременность воспринимается не как несчастье, а наоборот, как большой подарок», – подчеркнула доктор.

Женщины строят карьеру и это хорошо. Но не стоит забывать, что изначальное предназначение женщины – это материнство Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Родители должны быть уверены, что их дети всегда будут под крылом государства»

Вопрос демографии архиважный, очевидный по своей приоритетности – это, буквально, вопрос национальной безопасности, уверен депутат Госдумы РФ Айдар Метшин.

«Президент страны, Раис республики этому вопросу уделяют первостепенное внимание. Безусловно, важны все вопросы обеспечения качественной жизни наших людей. Но для того, чтобы это делать, необходимо создавать комплекс мер – условия и возможности», – отметил он.

Айдар Метшин напомнил об одной из причин такой ситуации – это демографическая яма 90-х годов, сейчас родителями становится малочисленное поколение.

«Меры поддержки молодых людей, такие как материнский капитал, не позволили нам вообще обрушиться. Если бы не было этого уже работающего стабильного комплекса в долгосрочной программе, было бы еще хуже. Причем материнский капитал и в суммарном выражении, и в возможности его использовать расширяется и углубляется. Это подтверждает правильность. Но этого недостаточно, поэтому Раис республики обращает внимание на приоритетность этого вопроса и на принятие необходимых мер», – отметил Айдар Метшин.

Айдар Метшин: «Меры поддержки молодых людей, такие как материнский капитал, не позволили нам вообще обрушиться» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Парламентарий уверен, что в цепочке решений этого вопроса важно будет каждое звено – это и места в детских садах, школах, хорошее образование, трудоустройство. Необходимы все те условия, которые будут обеспечивать молодому поколению уверенность в том, что его дети всегда будут под крылом государства.

По словам Айдара Метшина, общество поменялось – сегодня женщины строят карьеру и это хорошо. Но не стоит забывать, что изначальное предназначение женщины – это материнство.

«Базовые условия у нас есть, система не разрушена, это огромный социальный блок. Другое дело, что в каждом звене этой цепочки, есть выпадающие моменты, которые в современных условиях видоизменились, стали другими. Над ними надо работать и смотреть, какие шаги и действия ставить в приоритет», – подытожил Айдар Метшин.

Первого ребенка необходимо родить с 20 до 29 лет – это важно для здоровья Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Поощрять тех, кто рожает первенца до 30 лет»

Сейчас средний возраст женщин, которые рожают первого ребенка сильно увеличился, часто это женщины после 30 лет. Напомним, раньше, если женщина рожала позже 25 лет, в народе ее называли старородящей.

«Женщины занимаются своим образованием, свои карьерным ростом. А семья откладывается на более поздний период. Потом мы с встречаемся с бесплодием. Причем как с мужским, так и с женским. Мы находим заболевания, которые сначала надо вылечить, и только после вступать в период беременности. А тогда уже возраст становится до 35 лет», – объяснила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Городской клинической больницы №7 Казани Татьяна Шигабутдинова.

Врач уверена, что первого ребенка необходимо родить с 20 до 29 лет – это важно для здоровья.

Татьяна Шигабутдинова подчеркнула, что сейчас в диспансеризацию добавили проверку репродуктивного здоровья, и это очень хорошая инициатива. Так получается узнать сразу о хронических заболеваниях, и начать их лечение.

По ее мнению, уже со школы важно говорить семейных ценностях, а также о вопросах полового воспитания. Ведь сейчас молодое поколение все раньше начинает вести половую жизнь, а из-за этого могут развиваться болезни, передающиеся половым путем.

Татьяна Шигабутдинова: «Семья откладывается на более поздний период. Потом мы с встречаемся с бесплодием. Причем как с мужским, так и с женским» Фото: © «Татар-информ»

Татьяна Шигабутдинова отметила, что полезно будет ввести льготы или поощрения тем, кто рожает первенца до 30 лет. Возможно, продумать гибкий график работы для одного из родителей. И, конечно, важно материально поддерживать молодые семьи.

«У кого-то нет семьи, у кого-то нет жилья, у кого-то проблемы с социальной сферой, кто-то проживает в сельской местности. Все эти вопросы у семьи возникают, и они остаются один на один с проблемой. Эти проблемы совместно с социальными службами, Министерством здравоохранения, пропагандой, социально-просветительской работой – нашей большой командой, межведомственным взаимодействием удастся решить», – подчеркнула она.