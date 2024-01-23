«Будем бороться за каждого малыша»: зачем Татарстану центр кризисной беременности

Республиканский центр кризисной беременности работает не базе Клиники казанского медуниверситета на Бутлерова, 47

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы здесь будем спасать тысячи детей»

Мэр Казани Ильсур Метшин вместе с Министром здравоохранения Татарстана Марселем Миннуллиным сегодня посетили новый Республиканский центр кризисной беременности.

Он работает не базе Клиники казанского медуниверситета на Бутлерова, 47. Рядом находится Груздевский родительный дом. Одна из главных задач центра – работа с беременными женщинами, которые хотят сделать аборт.

Открылся центр в пилотном формате еще в августе 2023 года. Официально он распахнул двери для посетителей несколько недель назад.

«Женщины, которые намерены прервать беременность из-за сложных жизненных ситуаций, после предварительной беседы по месту жительства с акушер-гинекологами и психологами поступают сюда. Здесь работает этапная методология работы с таким контингентом пациентов. Есть очень хорошие результаты», – отметил глава республиканского Минздрава.

Одна из главных задач центра – работа с беременными женщинами, которые хотят сделать аборт Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За пять месяцев существования Центра медики проконсультировали 218 женщин, из них 92 в итоге приняли решение сохранить беременность.

«Мы каждой сомневавшейся женщине окажем поддержку и будем бороться за каждого малыша. Это очень вдохновляющий проект. Как говорилось в шедевре мирового кинематографа фильме „Список Шиндлера“: человек, который спас одну жизнь – спас мир. А мы здесь тысячи детей будем спасать», – подчеркнул градоначальник.

Ильсур Метшин убежден, что женщины не от хорошей жизни решают сделать аборт. Они нуждаются в поддержке и получают ее в кризисном центре.

«Аналогов таких центров в России нет. На совещании с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко обсуждалась возможность экстраполировать опыт республики на всю Россию», – отметил Марсель Миннуллин.

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической службе Светлана Губайдуллина рассказала, с какими историями женщины приходили на консультацию.

Например, одна женщина незапланированно забеременела третьим ребенком, а ее муж никак не мог решить, поддержать супругу или наоборот – посоветовать аборт. В итоге она обратилась в кризисный центр, где при поддержке психологической службы решилась стать мамой уже в третий раз.

Губайдуллина рассказала еще одну историю о женщине, которая забеременела от мужчины намного младше ее. Он испугался ответственности и бросил беременную женщину, а она, посоветовавшись с местными специалистами, решила сохранить малыша.

Светлана Губайдуллина рассказала, с какими историями женщины приходили на консультацию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В центре будут лечить бесплодие

Еще одним важным направлением в работе местных психологов стала консультация пар, которые потеряли ребенка, и им морально тяжело решиться на еще одну беременность.

Кроме того, в Республиканском центре кризисной беременности помощь будут оказывать пациенткам, у которых могут появиться осложнения.

«Беременных из группы риска женские консультации посылают к нам. С реабилитацией здесь также помогают женщинам, которые уже были в критических акушерских ситуациях после родов и во время предыдущих беременностей. Кроме того, сюда направляют пациентов с бесплодием, как мужчин, так и женщин», – рассказала замглавврача клиники КМУ Светлана Губайдуллина.

В штате работают гинекологи, психологи, урологи-андрологи, эндокринологи, гематологи, врачи УЗИ-диагностики, даже юристы и социальные работники. При этом большинство врачей – доктора или кандидаты медицинских наук.

Заместитель министра здравоохранения РТ, руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков в беседе с «Татар-информом» отметил, что здесь собраны специалисты высочайшего уровня для того, чтобы помочь самым сложным пациентам. Записаться в центр можно будет только по направлению из женской консультации.

«Зачастую пары, которые не могут забеременеть, не знают, куда им приходить. Сейчас достаточно, чтобы они пришли в женскую консультацию и сказали, что у них не получается. После этого женская консультация направит женщину сюда. И здесь будут разбираться в чем дело. Если поставят бесплодие, то здесь дадут направление на ЭКО, госзадание на это сейчас есть», – отметил Жаворонков.

К тому же, в центре работают лучшие урологи, которые будут консультировать мужчин.

«Раньше репродуктивной историей полностью занимались частные сети. Сейчас в этот сегмент заходит государство и говорит, как это важно», – заметил замминистра.

Владимир Жаворонков уверен, что открытие этого центра с кабинетами доабортного консультирования поможет повысить демографические показатели в республике. А также достичь всех необходимых значений, которые есть в национальном проекте «Здравоохранение», инициированном Владимиром Путиным.

За пять месяцев существования Центра медики проконсультировали 218 женщин, из них 92 в итоге приняли решение сохранить беременность Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Продолжим поддерживать женщин, которые отказались от аборта»

Ильсур Метшин рассказал, что он хочет инициировать третий этап поддержки центра.

«Мы вместе с коллегами из этого центра будем знать каждую женщину, которая попала в кризисную ситуацию. Бывает, приехала женщина учиться из деревни, родителям о беременности сообщить боится, а денег попросту нет. Мы каждой такой женщине окажем поддержку в период выписки и первых месяцев жизни новорожденного, будем следить за ее судьбой и помогать дальше», – поделился мэр Казани.

Ильсур Метшин подчеркнул, что его мечта, чтобы в Казани аборты происходили исключительно по медицинским показателям Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Градоначальник пообещал, что пациенткам кризисного центра, которые примут решение отказаться от аборта, помогут с покупкой кроваток, колясок и прочих детских вещей.

Ильсур Метшин подчеркнул, что его мечта, чтобы в Казани аборты происходили исключительно по медицинским показателям, а все женщины становились счастливыми мамами и в любви растили своих детей.

Напомним, опыт клиники уже был распространен на всю республику. Были созданы восемь межрайонных центров кризисной беременности с прикреплением к ним близлежащих районов под руководством клиники КМУ.