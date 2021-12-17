Квартальнов высказался о реванше в матче с «Трактором», которому «Ак Барс» уступил 0:5

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о предстоящей игре против челябинского «Трактора», которая пройдет 21 декабря в Казани. Напомним, что в предыдущем матче между этими командами казанцы крупно уступили (0:5) в гостевом поединке.

Фото: Салават Камалетдинов © ИА «Татар-информ»

«Новый день – новая страница. Была игра позорной или плохой, для каждого тренера, человека, игрока, но чем хорош профессиональный спорт – завтра следующий день и ты должен доказать, что всё это было ошибкой. Мы в этом сезоне проигрывали игры. Но после перерыва будем стараться побеждать. Конечно, мы помним игру в Челябинске, но мы сыграли, весь негатив отбросили, сделали выводы и идём дальше», - сказал Квартальнов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» на пресс-конференции после открытой тренировки «Ак Барса», которая прошла сегодня в Казани.

Также главный тренер «Ак Барса» рассказал о травмированных хоккеистах казанского клуба и игроках, которые уже восстановились от травм. «С Димой Воронковым пока всё сложно. Он чувствует себя неплохо, но через неделю ещё пройдёт медицинское обследование, после чего будет видно. Пока доктор сказал, что он выбыл на месяц. Парень крепкий, надеюсь, что будет меньше. То, что он не начнёт домашнюю серию – это 100%. Неприятная вещь, потерял сознание, поэтому проходят медицинские консультации. Они будут продолжаться, но Димка чувствует себя хорошо, сразу после игры сказал мне лично, что готов ехать на Кубок Первого канала. Но врачи запретили», - заявил Квартальнов.

Также наставник казанцев не смог сказать, когда к команде присоединятся канадские новички «Ак Барса» - тренер Майк Пелино и Марк Барберио. «Один новичок, если сегодня получит рабочую визу, прилетит завтра. Но первые два матча он, скорее всего, пропустит. Будем разбираться с трансферными документами. У него дисквалификация в Швейцарии, поэтому они могут не прислать трансферный лист. Плюс ему нужно поработать с нами. Майк сегодня подаст необходимые документы, на следующей неделе, надеюсь, получит рабочую визу», - заявил Квартальнов.

Ранее Дмитрий Квартальнов заявил, что Дмитрий Воронков, как минимум, месяц не сможет играть после столкновения с Хохряковым в матче «Ак Барс» - «Салават Юлаев». Также мы сообщали, что на открытой тренировке «Ак Барса» в общей группе занимались Дыняк и Коваленко.

Ближайший матч в регулярном чемпионате КХЛ команда Квартальнова проведет 21 декабря в Казани против челябинского «Трактора». Напомним, что в этом сезоне казанцы крупно уступили (0:5) челябинцам на выезде.