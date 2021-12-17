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Спорт
17 декабря 2021  12:07
Артур Халилуллов

Дыняк и Коваленко тренируются в общей группе «Ак Барса»

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Форварды Никита Дыняк и Николай Коваленко тренируются в общей группе «Ак Барса», сообщает корреспондент ИА «Татар-информ» с открытой тренировки казанского клуба, которая проходит сегодня в «Татнефть-Арене».

 

Фото: ak-bars.ru

Напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ сейчас пауза, связанная с проведение Кубка Первого канала по хоккею среди национальных сборных России, Канады, Швеции, Чехии и Финляндии.

Ближайший матч в регулярном чемпионате КХЛ команда Квартальнова проведет 21 декабря в Казани против челябинского «Трактора». Напомним, что в этом сезоне казанцы крупно уступили (0:5) челябинцам на выезде.

#Ак барс #кхл #хоккей
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