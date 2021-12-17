Дмитрий Квартальнов: «Воронков месяц точно не сыграет»

Дмитрий Воронков не сможет выступать за «Ак Барс» как минимум месяц из-за травмы, полученной в матче против «Салавата Юлаева». Об этом рассказал журналистам главный тренер казанского клуба Дмитрий Квартальнов.

Фото: ak-bars.ru

«Месяц точно без Воронкова. Он чувствует себя хорошо, но доктора так решили», - заметил специалист.

Также Квартальнов заявил, что новичок клуба — канадский защитник Барберио приедет в Казань завтра, но вряд ли сыграет ближайшие две игры. А по канадскому тренеру Майку Пелино пока точной информации нет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что форварды Никита Дыняк и Николай Коваленко тренируются в общей группе «Ак Барса» на открытой тренировке казанцев в «Татнефть-Арене».

Напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ сейчас пауза, связанная с проведение Кубка Первого канала по хоккею среди национальных сборных России, Канады, Швеции, Чехии и Финляндии.

Ближайший матч в регулярном чемпионате КХЛ команда Квартальнова проведет 21 декабря в Казани против челябинского «Трактора». Напомним, что в этом сезоне казанцы крупно уступили (0:5) челябинцам на выезде.