Квартальнов – Минниханову: «Ак Барс» готов, настроение в команде такое бодрящее

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов выступил с речью на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с игроками и тренерами казанского клуба перед стартом плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, что первый матч серии «Ак Барс» - «Авангард» пройдет в Казани завтра. Начало игры в 19:30 по московскому времени.

Квартальнов поблагодарил Минниханова за встречу с «Ак Барсом», отметив, что она очень важна для команды. Также специалист рассказал о настрое своих подопечных на серию против омского «Авангарда».

«Рустам Нургалиевич, спасибо, что нашли время. Это реально очень важно для команды. Понятно, что год был непростой, но он каждый год непростой. А мы понимаем, в какой команде находимся, и какие задачи перед нами стоят. "Ак Барс" готов, настроение в команде такое бодрящее. Есть небольшие трудности из-за того, что очень долго не играли и отсутствовали некоторые ребята. Но мы уже готовы сражаться. Тем более у нас серьезный соперник сразу», - передает с места событий слова Квартальнова корреспондент ИА «Татар-информ».

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» приводила речь Рустама Минниханова на встрече с хоккеистами «Ак Барса». А также публиковала большой материал об открытой тренировке и пресс-конференции «Ак Барса», которая прошла накануне.