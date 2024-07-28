«Квадрокоптер бойцам нужнее»: волонтер передал нурлатским бойцам «разведчика»

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой.

Волонтер Алексей Кулагин из Волгограда приехал в Нурлат не только потому, что соскучился по своей малой родине. Ему захотелось лично встретиться с членами Нурлатского отделения «Боевого братства».

«Как только узнал, что в Нурлате активно работает общественная организация „Боевое братство“, меня очень заинтересовала ее деятельность. Слышал, что ребята часто доставляют гуманитарный груз на передовую в зону спецоперации. Потом попросил, чтобы и меня включили в одноименную группу в одном из мессенджеров», — рассказал волонтер.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой.

«Организация объединяет настоящих патриотов, а в этой группе есть мои коллеги, знакомые, друзья. И с тех пор стараюсь помогать, чем могу: финансово, лекарствами, отслеживаю гуманитарные поездки ребят на передовую... Поэтому посчитал, что должен приехать сюда, в Нурлат, познакомиться с ними лично, пообщаться», — добавил он.

Приехав в Нурлат, Алексей Кулагин первым делом направился к руководителю общественной организации «Боевое братство» Зиннуру Мутагирову. Здесь же встретился со своим коллегой-волонтером Алмазом Файзутдиновым, передал для доставки военным личный квадрокоптер.

«Этот квадрокоптер предназначен для съемок. А то, что он маленький, очень хорошо: думаю, его можно использовать в качестве разведчика. Данная модель развивает скорость до 70 км/ч и поднимается на высоту до 1 тыс. метров. А если перепрограммировать, тогда сможет подняться и до 5 тыс.», — сказал Алексей Кулагин.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой.

При этом Алексей волонтерской деятельностью занимается и в Волгограде.

«Несколько месяцев назад на спецоперации парень из Татарстана попал под обстрел дронами, в результате чего потерял ногу. Через ребят узнал, что он находится в Волгоградском госпитале. Нашел, приехал к нему, познакомился, начали общаться. В сложной ситуации, в чужом городе он почувствовал поддержку, воспрянул духом. И сейчас мы поддерживаем связь друг с другом», — поделился он.

Квадрокоптер, переданный «Боевому братству», волонтеры в очередную поездку на передовую доставят бойцам.

«Обязательно передадим тем, кому он необходим в первую очередь», — сказал Алмаз Файзутдинов.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой.

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