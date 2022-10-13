Квадрокоптеры и прицелы: Альметьевск отправил груз батальону «Тимер»

Сегодня из Альметьевска отправилась фура с самыми необходимыми вещами для батальона «Тимер». В сборе приняли участие разные организации города, предприниматели и спортивно-технический клуб.

«В груз вошли самые разные вещи — от продуктов питания, гигиены, медикаментов до квадрокоптеров и прицелов — все то, что необходимо батальону. Груз был скомплектован по спискам, которые предоставили бойцы», — рассказал заместитель начальника альметьевского штаба «Своих не бросаем» Вячеслав Колотовкин. В посылках также упакованы термобелье, саперные лопаты, бензопилы, радиостанции и многое другое.

Одна из крупных компаний Альметьевска собрала основную массу груза по списку и предоставила центральный склад, куда со всех точек города свозился груз. Для перевозок груза также выделили транспорт.

Колотовкин напомнил, что в городе работает несколько точек сбора гумпомощи для мобилизованных и бойцов в зоне СВО. Следующая отправка планируется в батальон «Алга». Часть груза уже собрана и ждет своей отправки.

В Альметьевске создан штаб по сопровождению семей мобилизованных и добровольцев: его возглавил руководитель исполкома города Айнур Исхаков. В состав штаба вошли все службы города. Накануне из Альметьевска было отправлено 24 посылки для мобилизованных.