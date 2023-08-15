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Экономика 15 августа 2023 11:16

Курс рубля вновь начал снижаться, несмотря на повышение ключевой ставки

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Курс рубля вновь начал снижаться, несмотря на повышение ключевой ставки
Фото: © «Татар-информ»

Хотя Банк России и повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых, вскоре после этого курс рубля в ходе валютных торгов на Московской бирже опять начал снижаться.

Сразу после повышения ставки регулятором, в 10.30, за минуту доллар подешевел с 96,10 до 95,465 рубля, а евро — с 104,975 до 104,2875 рубля.

Однако вскоре тренд развернулся, валюты США и Евросоюза отыграли утреннее падение. К 10.56 доллар подорожал до 98,2395 рубля, а евро — до 107,395 рубля.

Обосновывая сегодняшнее решение, регулятор отмечал, что ослабление рубля сказывается на ценах и приводит к росту инфляционных ожиданий. Следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором вновь рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 15 сентября 2023 года.

#курс рубля #курс валют
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