Челны отправили партию помощи в Лисичанск к началу строительного сезона

Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Набережных Челнов в Лисичанск, при этом в состав груза вошли не только продукты, но и строительные материалы для ремонта разрушений в городе. Отправка традиционно прошла с майдана парка «Прибрежный».

Гуманитарная поддержка Лисичанска от жителей Набережных Челнов – не первый случай. Волонтеры и неравнодушные граждане собрали средства и продукты для детских домов и госпиталей.

«Наша команда, активные женщины-пенсионеры, изготавливает подушки-косточки и подушки подкладные для госпиталей. Сегодня мы привезли очередную партию. Также привезли сладости и угощения для Лисичанска», – рассказала председатель ТОС «25 комплекс» Любовь Паньшина.

«Детский сад «Смарт Пипл» ежегодно проводит акцию по сбору гуманитарного груза для детских домов Лисичанска. В этом году мы отправляем 15 коробок с детскими вещами, игрушками и книжками», – добавила волонтер Наталья Удальцова.

В общей сложности в зону СВО направили более 10 тонн гуманитарного груза на сумму 1,6 млн рублей.

«В Лисичанск снова отправляется помощь. В многоэтажных домах города имеются разрушения, и наша поддержка, включая строительные материалы, как раз приходится к началу ремонтного сезона», – отметил мэр города Наиль Магдеев.

С конца 2022 года в Лисичанске активно работает команда Рустама Гатина, которая за это время приготовила более 4 млн порций горячей еды для мирных жителей. Для работы «Полевой кухни» из Челнов было отправлено уже 407 тонн гуманитарной помощи.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой