Курс евро впервые с 11 мая превысил 72 рубля, а доллара — 68

На валютных торгах Мосбиржи курс евро впервые с 11 мая превысил 72 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Отмечается, что к 15.34 европейская валюта поднималась до 72,05 рубля (+4,27%), потом, к 15.42, замедлила рост до 4,24% (72,02 рубля).

Доллар подорожал впервые с 11 мая выше 68 рублей. Так, на 15.48 его курс прибавлял 5,35%, поднимаясь до 68,11 рубля. К 15:50 американская валюта замедлила рост до 5,21% (68,01 рубля).

За сегодня евро и доллар бьют второй рекорд.