Впервые с конца мая курс евро превысил 70 рублей, доллара — 66

На валютных торгах Московской биржи курс евро впервые с 27 мая превысил 70 рублей, доллар же впервые с 30 мая стал дороже 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 11.04 европейская валюта прибавляла 1,31%, достигнув 70,0025 рублей. Американская валюта, по данным на 11:39, выросла на 2,1% — до 66,0075.

По состоянию на 11:56 евро росло на 1,94% (до 70,44 рублей), доллар — на 2,34% (66,16). ТАСС отмечает, что курс юаня прибавляет 2,04%, находясь на уровне 9,468 рублей.