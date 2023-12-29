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Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с конца ноября
Сегодня впервые с 30 ноября этого года курс доллара на Московской бирже опустился до 88,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Евро в свою очередь упал ниже 99 рублей. К 11.29 по московскому времени европейская валюта торговалась на уровне 98,52 рубля.
В середине октября этого года Президент России Владимир Путин обязал ряд экспортеров продавать иностранную валюту. О прогнозировавшихся тогда последствиях этого решения можно прочитать в материале «Татар-информа» Не время для чудес: вернет ли указ Путина доллар за 50 рублей.
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