Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с конца ноября

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня впервые с 30 ноября этого года курс доллара на Московской бирже опустился до 88,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Евро в свою очередь упал ниже 99 рублей. К 11.29 по московскому времени европейская валюта торговалась на уровне 98,52 рубля.

В середине октября этого года Президент России Владимир Путин обязал ряд экспортеров продавать иностранную валюту. О прогнозировавшихся тогда последствиях этого решения можно прочитать в материале «Татар-информа» Не время для чудес: вернет ли указ Путина доллар за 50 рублей.