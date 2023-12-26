Курбан Бердыев посетил батальон «Эспаньола», где служит депутат с позывным Рубин

Фотография предоставлена Маратом Галиевым

Курбан Бердыев посетил батальон «Эспаньола», где служит депутат Государственного совета РТ Марат Галиев. На передовой у него позывной Рубин. Зачем бывший тренер ФК «Рубин» приехал на фронт и что привез с собой, участник специальной военной операции рассказал «Татар-информу».

«В нашем отряде также служит Андрей Соломатин. Это бывший знаменитый футболист — чемпион России. А Курбан Бердыев 15 лет руководил нашей футбольной командой, и при нем „Рубин“ дважды становился чемпионом России — в 2008 и 2009 годах», — напомнил Марат Галиев.

По словам собеседника агентства, Курбан Бердыев приехал на передовую вместе со своим соратником. На данный момент он работает в Махачкале, тренирует местную футбольную команду. Большой упор делает на детскую футбольную школу.

Для бойцов тренер привез продукты, особенно фрукты: мандарины, яблоки, хурму. А для детей, которые проживают на новых территориях, он захватил с собой всё необходимое для детского футбола.

«Они (Курбан Бердыев и его товарищ — прим. Т-и) посещают здесь детские спортивные учреждения на новых территориях, а конкретно — в Мариуполе. Когда ему сказали, что здесь есть боец с позывным Рубин, он пригласил меня на встречу. Мы с ним посидели, поговорили», — пояснил Галиев.

На новых территориях Курбан Бердыев также объехал воинские части, познакомился с бойцами. Он узнал, как обучают управлению беспилотными летательными аппаратами и противодействию им.

По словам Марата Галиева, тренера шокировал объем разрушений, которые он увидел на новых территориях.

«Но к этому привыкаешь. Я думаю, что Курбан Бердыев со временем тоже привыкнет, если будет дальше посещать территории. И он настроен здесь развивать детский футбол. Инициативу эту он продвигает, у него огромный опыт. Андрей Соломатин к этому социальному проекту тоже намерен подключиться», — добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что депутат Госсовета РТ Марат Галиев, избравшийся по Мамадышскому избирательному округу, отправился добровольцем на СВО в батальон «Эспаньола». Подробнее читайте в статье «Депутат Галиев с позывным Рубин: В зоне СВО наравне со всеми бегаю, копаю окопы, стреляю».