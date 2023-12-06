Депутат Галиев с позывным Рубин: В зоне СВО наравне со всеми бегаю, копаю окопы, стреляю

Депутат Госсовета Марат Галиев отправился добровольцем на СВО в батальон «Эспаньола»

Фото: из личного архива Марата Галиева

«Мама и Родина — обе на первом месте»

— Марат Ибрагимович, что стало решающим моментом в принятии такого решения? Как поняли, что нужны сейчас там?

— Все мы в школе писали сочинения на тему любви к Родине. Возможно, по-детски наивно пытались сформулировать, что же такое настоящая любовь. Мое мнение, что самая чистая, сильная, вечная, настоящая любовь — это любовь к маме и к Родине. Мама и Родина — обе на первом месте.

До мобилизации, в августе прошлого года, маме поставили страшный диагноз. Врачи сказали, что она проживет 2-3 недели. Не мог тогда оставить ее. Лечение дорогого мне человека для меня стало самым важным, первоочередным делом того периода. Смотрел тогда на ребят, которых мобилизовали, и завидовал им. На тот момент делал все возможное и невозможное, чтобы вылечить маму. К сожалению, все мыслимые и немыслимые варианты лечения результата не дали.

Смотреть, как уходит самый дорогой человек, я не мог и принял решение отправиться на СВО. Начал собираться, передавать дела по бизнесу, зарубежным контрактам, оформлять необходимые доверенности и так далее.

В сентябре мне была назначена плановая операция на глаз. Попрощавшись с мамой и сделав операцию, поехал на Донбасс. Для мамы больше ничего сделать не мог, а для Родины еще могу.

Помните фильм «Офицеры»? Фраза «Есть такая профессия — Родину защищать» стала своего рода ориентиром всей моей жизни. В любой деятельности старался ставить приоритеты Отчизны выше остальных. Вопрос личного участия в СВО был лишь вопросом времени. Толчком для принятия окончательного решения послужили чувства, которых большинство людей почему-то стесняются.

«В любой деятельности старался ставить приоритеты Отчизны выше остальных. Вопрос личного участия в СВО был лишь вопросом времени» Фото: из личного архива Марата Галиева

«А что такое Родина? Это все мы»

— Как можете описать свои ожидания и реальность? Что больше всего впечатлило «за лентой»?

— Увидев могилы тысяч детей, женщин, стариков, убитых нацистами просто за то, что они говорили на русском языке! За то, что имели свое мнение и не поддерживали евромайдан. Увидев глаза жителей, которые каждый день живут под обстрелами, увидев масштабы разрушений, убежден, что мы все делаем правильно и другого выбора у нас нет.

Никто, кроме нас, не защитит этих людей. Они — наши братья и сестры по духу, и нет у них никого, кроме нас! Если бы Россия не пришла на помощь, весь мир смотрел бы, как нацисты уничтожают наших братьев и сестер, а потом и нас. Точно так же, как сейчас смотрит на уничтожение Израилем палестинцев. Так что, повторюсь, мы делаем все правильно! Правда на нашей стороне!

Когда возвращался с похорон мамы, остановился в гостинице Ростова-на-Дону. Девушка на ресепшене спросила, куда я путь держу. Ответил: «Родину защищать». А она: «А зачем, разве на нас нападал кто-то?!» В Донецке есть огромное кладбище, я про это уже говорил. Там похоронены убитые нацистами тысячи наших детей, они разной национальности, но они наши по духу, они русские!

У нас в Сабинском районе есть детский дом детей-инвалидов, в котором я являюсь руководителем попечительского совета. 83 ребенка — разные судьбы, разная национальность, у одних есть родители, у других нет. Но все эти дети наши. Да, случается так, что у кого-то нет отца или матери, зато Родина есть у всех! И именно она не бросит. А что такое Родина? Это все мы. У нас есть лидер — Владимир Владимирович Путин, которого мы выбрали, которому доверяем. И наш общий долг — защищать всех наших людей, в какой бы точке мира они ни находились.

К сожалению, такие люди, как та девушка в Ростове, были, есть и будут. Именно такие могут оставить своего ребенка в детском доме, такие люди не связывают себя с Родиной. И их жаль, они одни.

«Мое местонахождение никак не влияет на желание помочь и фактическую помощь. Мы изменим пропорцию социальных благотворительных проектов и помощь фронту» Фото: «Мамадыш-информ»

— Наверняка многие задают вопрос, не лучше ли было бы остаться в тылу и помогать солдатам материально, ведь для этого у вас есть возможности...

— Мое местонахождение никак не влияет на желание помочь и фактическую помощь. Личное присутствие необязательно. Бизнес у меня относительно некрупный, управляется эффективным менеджментом. Мы изменим пропорцию социальных благотворительных проектов и помощь фронту.

Роман Абрамович сказал: «Благотворительность — очень сложная вещь. Очень важно найти область, в которой ты действительно можешь кому-то помочь и почувствовать результат. Это не то, что кормить голубей на площади».

Все начатые социальные проекты продолжим и выполним обещания. А новые переориентируем на СВО. Как говорится, всё для фронта, всё для победы! Буквально в минувшее воскресенье мои товарищи пригнали новый «УАЗ» для перевозки личного состава.

«Как говорится, всё для фронта, всё для победы! Буквально в минувшее воскресенье мои товарищи пригнали новый «УАЗ» для перевозки личного состава» Фото: из личного архива Марата Галиева

«Когда мужчина уверен в том, что его самые близкие люди в безопасности, он будет эффективным воином»

— Вы взяли с собой что-то личное, возможно, оберег или ценную для себя вещь?

— Все личное, ценное, драгоценное оставил дома. Мама давным-давно подарила мне амулет для автомобиля, вот его всегда ношу с собой.

— Чем сейчас, на ваш взгляд, могут помочь те, кто в тылу?

— На первом месте это, конечно же, поддержка матерей, детей, жен ребят военнослужащих. Это самое главное! Для мужчины самое важное — прикрытый тыл. Когда мужчина уверен в том, что его самые близкие люди в безопасности, он будет эффективным воином. Надо обеспечить нашим ребятам эту уверенность. Моральная поддержка, искреннее внимание, забота о матерях, детях и женах военнослужащих — в приоритете.

Безусловно, необходима информационная поддержка участников СВО. Это новость номер один, ребята должны чувствовать, что их боевая работа — это самое главное для страны. Это самое важное и самое срочное дело!

Кормят везде очень хорошо, конечно же, солдату хочется что-то вкусненькое, сладенькое иногда. Обмундирование тоже сейчас есть и отличного качества. Бытовые вопросы, например печки, сухое белье, теплая обувь, влажные салфетки, сигареты, много можно перечислять, — с этим проблем нет. И, конечно, очень приятно получать детские письма. Они греют наши сердца!

«Эспаньола» — добровольческая бригада, сформированная из футбольных фанатов. Бойцов здесь объединяет одна цель» Фото: из личного архива Марата Галиева

— Почему вы выбрали батальон «Эспаньола»?

— Изначально планировал пойти в ЧВК. Не хотел выделяться. «Эспаньола» — добровольческая бригада, сформированная из футбольных фанатов. Бойцов здесь объединяет одна цель. Командир бригады «Испанец» защищает Донбасс с первых дней, с 2014 года. Сейчас «Эспаньола» разрослась очень сильно. Тут и футбольные, и хоккейные фанаты, и любители тенниса. В бригаде много профессиональных бойцов, которые прошли не одну горячую точку. Каждый день приезжают ребята из самых разных уголков нашей страны. Много парней, которые раньше служили в расформированных ЧВК.

В отряде сделали ставку на профессионализм, дисциплину и эффективность в сочетании с новейшими разработками в области РЭБ и БПЛА. Имеются свои лаборатории и даже патенты. Мне это тоже очень интересно — умею конструировать и находить эффективные решения.

Конечно же, все ребята на СВО патриоты, но в добровольческих подразделениях особенно. Тут особый дух патриотизма. Все ребята разные, разный характер, разные способности, разные религии, но у всех особый общий дух патриотизма, воли и чести. Не помню, кто сказал, что есть две категории людей: первые отдадут жизнь, чтобы сохранить честь, а вторые отдадут честь, чтобы сохранить жизнь, так вот тут все из первой категории! Девиз «Эспаньолы»: «Один за всех, и все за одного! Не отступать и не сдаваться!» Думаю, я ответил на ваш вопрос.

«Война — это этап из жизни, кто-то в нее погрузился с головой, а кто-то задел войну лишь краешком. Как к войне можно привыкнуть? Войну надо прожить» Фото: из личного архива Марата Галиева

«Мне присвоили позывной Рубин»

— Каков ваш позывной и кем он был выбран?

— Как уже говорил, «Эспаньола» — это фанатский коллектив околофутбольщиков. Очень много фанатов ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», «Спартака» и других футбольных клубов. Кстати, на днях ФК «ЦСКА» привез в батальон несколько фур с гуманитарной помощью и вручил отличившимся бойцам награды.

Был уверен, что фанаты моего родного «Рубина» тоже есть и, конечно же, позывной Рубин уже давно занят. Написал заявление, подписал контракт, меня спрашивают: «Позывной себе придумал?» Если с первой попытки говоришь позывной, который окажется уже занят, то командование присваивает тебе свой вариант. В общем, говорю: «Рубин» – и о-ля-ля, он свободен. Так мне присвоили позывной Рубин.

— Вы ощущаете страх? Человек может привыкнуть к войне?

— Конечно же, страх есть, его невозможно купировать. Страх можно временно убрать, как боль обезболить. Страшно не умереть, страшно быть раненым и остаться инвалидом, страшно погибнуть не в бою. Привыкнуть к войне...

Война — это этап из жизни, кто-то в нее погрузился с головой, а кто-то задел войну лишь краешком. Как к войне можно привыкнуть? Войну надо прожить. Вот к чему точно не привыкнуть, так это к утрате близких людей.

— Как и где проходило боевое слаживание? Где вы находитесь сейчас?

— Хоть еще не стар, но уже и не молод, окончил срочную службу в звании младшего сержанта 27 лет назад. Недавно прошел КМБ (курс молодого бойца). Командиром у меня был легендарный боец «Эспаньолы» Питбуль. В среднем КМБ от трех недель.

Как уже говорил, наш батальон сделал ставку на профессионализм, дисциплину и эффективность. В бригаде собраны лучшие инструкторы по всем направлениям: тактическая медицина, инженерная подготовка, управление и противодействие БПЛА (беспилотный летательный аппарат), разведывательно-штурмовые, физическая подготовка, стрельба из всех видов оружия.

Готовят вновь прибывших по всем направлениям, чтобы бойцы были взаимозаменяемы. Мест подготовки несколько, стрельбы и тактика на полигоне, БПЛА сначала на симуляторах в классе, потом на полигоне. Освоить беспилотники получилось быстро. У меня есть удостоверение на управление вертолетом, это мне помогло.

Расположение части максимально приближено к полевым условиям. В настоящее время происходит ротация. За бригадой закреплено несколько непростых участков по линии боевого соприкосновения. Это южнее Артемовска (Бахмута) — район железной дороги и северная часть города — южнодонецкое направление, юг и восточная часть Авдеевки.

«2024 год подведет черту моей работе в Госсовете в качестве депутата шестого созыва. Надо подвести итоги, проанализировать, что сделано, как сделано, и наметить цели на будущее» Фото: Мамадыш-информ

«Русскими солдатами нас называет враг, русских солдат боится враг»

— Продолжите ли вы работу в Госсовете? И что же с бизнесом?

— Конечно, работа в Госсовете продолжается. Этим занимаются мои помощники. Несколько законопроектов находится на рассмотрении. На это уйдет время. Инициатив у меня было, есть и будет много. Все они направлены на улучшение качества жизни людей. Буду обязательно продолжать разрабатывать и убеждать.

2024 год подведет черту моей работе в Госсовете в качестве депутата шестого созыва. Надо подвести итоги, проанализировать, что сделано, как сделано, и наметить цели на будущее.

Мой бизнес относительно некрупный, есть партнер, который эффективно управляет компанией. Фирма занимается экологией, а это тоже очень актуальный вопрос.

— Афишируете свой статус из гражданской жизни? Как реагируют на это сослуживцы?

— Мне не нужно никаких привилегий, и для меня это принципиально. Именно поэтому поехал в Донецк сам и тут подписал контракт. В отряде знают о моей гражданской деятельности только командир, начальник штаба и служба безопасности. С самого начала я попросил начальника штаба закрыть эту информацию. Тут я солдат с позывным Рубин. Нет фамилий и имен. Наравне со всеми бегаю, копаю окопы, стреляю, учусь, хожу в наряд, мою полы. Делаю все и готов выполнить любой приказ командира, чтобы ускорить день нашей победы.

Повторюсь, мои сослуживцы — это особенные люди, сильные духом, которые знают цену чести. Если они рядом, не надо оглядываться, никто не предаст! Все братья!

«Тут я солдат с позывным Рубин. Нет фамилий и имен. Наравне со всеми бегаю, копаю окопы, стреляю, учусь, хожу в наряд, мою полы» Фото: из личного архива Марата Галиева

— А есть мечта у 47-летнего солдата?

— Я бы немного скорректировал вопрос, задав его следующим образом: «Есть ли мечта у русского солдата?» Да, именно так. Русский солдат — это не территориальная, не национальная принадлежность, это гораздо больше и сильнее. Это духовное, то, что у нас внутри, там, где любовь к маме и Родине.

Тут служат ребята из всех уголков нашей Родины: русские, татары, буряты, разных вероисповеданий, но все мы здесь Русские солдаты. Русскими солдатами нас называет враг, Русских солдат боится враг. Мы тут защищаем не Татарстан, Бурятию или Свердловскую область, мы защищаем нашу общую Родину — Россию. И это большая честь для мужчины! А мечта, конечно же, есть, но это моя тайна.

Справка:

Марат Галиев родился 3 июня 1976 года в Свердловской области. В 1997 году окончил Асбестовский горный техникум, в 2012-м Нижневартовский филиал Института бизнеса и права, в 2017-м — РАНХиГС при Президенте РФ, магистратуру по направлению «Государственное и муниципальное управление».

С 1994 по 1996 г. проходил срочную службу в рядах Российской армии.

С 1996 по 1997 г. — помощник машиниста буровой установки на Рудоуправлении АО «Ураласбест».

С 1997 по 2006 г. работал в организациях Нижневартовска на различных ответственных и руководящих должностях.

С 2006 г. — учредитель и руководитель ООО «Трейд Металл».

С 2016 г. — генеральный директор ООО «ТрансЛомПереработка».

С 2018 г. — учредитель и генеральный директор экотехнопарков «Яшел Парк» (Сабинский район РТ) и «Яшел Парк Сибирь» (ХМАО).

С сентября 2019 г. — депутат Государственного Совета РТ шестого созыва.

С октября 2019 г. — президент Ассоциации операторов по обращению с промышленными отходами.

Марат Галиев занимается бизнесом в сфере сбора, переработки и утилизации промышленных отходов. У него имеются и свои научные разработки:

• Разработчик технологии «Технология демонтажа линейной части нефтепроводов с герметизацией извлекаемых участков труб», патент № 2585158.

• Автор патентов № 199098 «Мобильная установка для резки металлопроката и труб механическим способом» и «Устройство для очистки внутренней поверхности труб».