10 лет без «Рубина»: как эпоха Курбана Бердыева сменилась на эпоху «безвременья»

Курбан Бердыев 12 лет руководил «Рубином»

Фото: © «Татар-информ»

До отставки и после – два разных «Рубина»

Ровно 10 лет назад «Рубин» уволил Курбана Бердыева. Это событие стало по-настоящему эпохальным для казанского клуба. После 20 декабря 2013 года история «рубиновых» разделилась на до и после. За десять последних сезонов казанцы окончательно выпали из числа топ-команд России. Хотя на момент отставки Бердыева команда ежегодно участвовала в еврокубках.

Тренер 12 лет руководил «Рубином», вместе с которым выходил в 2002 году в высший дивизион страны. Именно с ним связаны все крупные победы в истории клуба. Два чемпионства в РПЛ, победа в Кубке и дважды в Суперкубке России – все добыты при Бердыеве. Это самый важный человек за все время существования клуба.

На январь 2014 года «Рубин» находился на 11-м месте рейтинга лучших команд мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, опережая в условном рейтинге такие клубы, как «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». После казанцев так высоко из российских клубов забирался только питерский «Зенит». Сам же Бердыев приглашался УЕФА на форум элитных тренеров, где делился своим видением футбола с лучшими наставниками мира. О таких успехах еще в середине 90-х в Казани могли только мечтать.

Два чемпионства в РПЛ, победа в Кубке и дважды в Суперкубке России – все добыты при Бердыеве Фото: rubin-kazan.ru

Но любая история рано или поздно, счастливо или грустно, заканчивается. История Бердыева и «Рубина» завершилась печально. В казанском клубе так пока и не оправились от расставания с легендарным тренером. Не помогло даже второе пришествие Курбана Бекиевича, ныне ведущего в Премьер-лигу махачкалинское «Динамо».

Почему стала возможной отставка Бердыева?

Для увольнения Бердыева из «Рубина», безусловно, были свои мотивы. Прежде всего, околофутбольные. Сработаться с именитым тренером смогли не все. Сложный характер вкупе с высочайшим уровнем требовательности делали практически невозможным его союз с кем-либо из нефутбольной среды. По этой причине не задалось, в частности, сотрудничество с экс-президентом «Рубина» Дмитрием Самаренкиным. Бердыев просто не воспринимал замечания человека, которого в одном из интервью назвал «производителем майонеза».

На конец 2013-го у руля клуба стоял куда более авторитетный человек, чем Самаренкин. Гендиректор «Связьинвестнефтехима» Валерий Сорокин привел с собой в «Рубин» своих специалистов. Одним из таких был скандально известный агент Андрей Громов. Именно с ним возникла серьезная конфронтация у Бердыева, которая в итоге вылилась в увольнение обоих. Правда, по слухам, Громов даже после отставки долгое время оставался возле клуба, выступая эдаким серым кардиналом «рубиновых». Но это уже другая история.

С Андреем Громовым возникла серьезная конфронтация у Бердыева, которая в итоге вылилась в увольнение обоих Фото: rubin-kazan.ru

Отставка Курбана Бекиевича состоялась после завершения первой части сезона. На зимнюю паузу его «Рубин» уходил на 11-м месте в чемпионате, одержав всего пять побед в 19 турах. На фоне совсем недавних громких побед и титулов такой результат выглядел абсолютным провалом. К тому же команда проигрывала не только топам, но даже более слабым по составу соперникам.

При этом нельзя не отметить, что в некоторых случаях «Рубин» становился жертвой странных судейских ошибок. Особенно громким получился скандал после домашнего матча с «Томью» (1:2). Казанцы проиграли, получив удаление и пенальти в свои ворота. После игры даже эксперты ФИФА и УЕФА признали чудовищные ошибки арбитра Харламова. Сам Бердыев назвал ситуацию беспределом и получил дисквалификацию от РФС на три матча.

Между тем еще свежи были разборки годичной давности по делу полузащитника Гекхана Торе. Осенью 2012 года агенты турецкого футболиста обвинили тренера в коррупции и напрямую обратились к властям Татарстана. По информации СМИ, Бердыев тогда избежал отставки, в том числе благодаря поддержке со стороны тогдашнего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова. Спустя годы тренер так и не признал правдивость этих слухов.

Осенью 2012 года агенты турецкого футболиста Гекхана Торе обвинили Курбана Бердыева в коррупции и напрямую обратились к властям Татарстана Фото: rubin-kazan.ru

Но в декабре 2013-го увольнение все же состоялось. Главным мотивом послужило как раз слабое выступление команды в чемпионате. Также немаловажную роль сыграло увеличение количества различных «грязных дел» вокруг тренера, доказательств которым не нашлось даже спустя 10 лет.

Еврокубки не спасли

Вместе с этим в клубе будто даже не принимали в расчет выступление «Рубина» в еврокубках. На тот момент подопечные Бердыева шли в Лиге Европы без поражений, пройдя через три этапа квалификации и групповой этап. Казанцы вышли в весеннюю часть турнира с 14 набранными очками и четырьмя победами в шести матчах группы D.

Впереди команду ждало соперничество с испанским «Бетисом». Шедший на последнем месте в чемпионате Испании клуб считался «проходным» соперником для «Рубина». В те годы испанцы на полном серьезе испытывали страх перед Бердыевым. За свою карьеру тренер казанцев успел «снять скальпы» с нескольких представителей Ла Лиги. «Рубин» с Курбаном умудрились обыграть даже «Барселону» с Месси и Гвардиолой и «Атлетико» с Симеоне и Фалькао.

«Рубин» с Курбаном умудрились обыграть даже «Барселону» с Месси и Гвардиолой Фото: rubin-kazan.ru

Самое удивительное, что в случае победы над «Бетисом» казанцы могли выйти на еще один испанский клуб – «Севилью». А ближе к решающим матчам в соперники теоретически выпадала «Валенсия» – один из грандов чемпионата Испании. Поэтому многие болельщики «Рубина» довольно потирали руки после декабрьской жеребьевки. С Бердыевым такая турнирная сетка выглядела просто счастьем.

И ведь свежи были тогда еще воспоминания о прошлогоднем еврокубковом походе команды. В сезоне-2012/13 «Рубин» остановился в четвертьфинале Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч английскому «Челси» – 1:3 и 3:2. Бердыев буквально горел желанием превзойти тот результат. Поэтому все силы команды были брошены на выступление в еврокубках и эмоций на матчи чемпионата России попусту не оставалось.

Но доиграть тот еврокубковый год ему не дали. Большинство экспертов и болельщиков негодовали, почему тренеру не предоставили возможности завершить начатое на международной арене. Его «Рубин» действительно мог преподнести сенсацию в Лиге Европы. Но, видимо, при таком раскладе тренера уволить было бы потом просто нереально.

В итоге после ухода Бердыева «Бетис» в двух матчах расправился с «Рубином» – 1:1 и 2:0. Потом испанцы проиграли соотечественникам из «Севильи», которые в том сезоне выиграли Лигу Европы. По сути, ситуация с «испанской» сеткой в еврокубках была одной из самых обидных во всей этой истории с отставкой тренера. Из-за нее осталось горькое ощущение, что в Казани упустили возможность грандиозного выигрыша, гоняясь за сиюминутной выгодой отдельных личностей.

Кто мог сменить Бердыева?

При этом уже в те годы было понимание, что заменить Бердыева – задача не из легких. Курбана Бекиевича не зря сравнивали с мастодонтами мирового футбола, сэром Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером. Именитые тренеры «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» были максимально вовлечены в жизнь своих клубов. Бердыев будто копировал их в «Рубине». Все главные заслуги команды неизменно приписывались, прежде всего, тренеру, а не отдельным футболистам или боссам организации. Победы над «Барселоной», «Интером», «Атлетико», «Челси» и другими европейскими грандами тому подтверждение.

Так что не удивительно, что без Бердыева «Рубин», как говорится, «поплыл». Пришедший вместо него Ринат Билялетдинов не только не имел нужной тренерской лицензии, так еще получил в клубе ограниченный функционал в отличие от своего предшественника. Несмотря на все проблемы, в том числе массовый уход лидеров за Бердыевым, новый тренер смог финишировать в сезоне-2013/14 на девятом месте в РПЛ, а на следующий – вывести команду в еврокубки. Затем уже пошел полный разлад в результатах команды, который привел к еще нескольким сменам главного тренера и даже вылету в Первую лигу при Леониде Слуцком.

Пришедший Ринат Билялетдинов не только не имел нужной тренерской лицензии, так еще получил в клубе ограниченный функционал в отличие от своего предшественника Фото: © «Татар-информ»

Возвращаясь на 10 лет назад, интересно посмотреть, кого называли в числе кандидатов на замену Бердыева в «Рубине». В прессе в 2013-м сообщали об интересе к четырем тренерам. В шорт-лист входили двое россиян – Юрий Семин и Станислав Черчесов, а также два испанца – Хагоба Аррасате и Эусебио Сакристан. Ни один из них так и не поработал с «Рубином». Хотя Черчесов нынешней осенью вполне мог вернуться «в свой 2013-й» и возглавить казанскую команду. Как бы то ни было, оба российских претендента успешно поработали за пределами Татарстана. Семин с «Локомотивом», а Черчесов – со сборной России.

А вот у Аррасате и Сакристана тренерская карьера сложилась по-разному. Хагоба неудачно поработал с «Реалом Сосьедадом» и три года мучился с «Нумансией». После этого устроился в «Осасуну», где он стал популярным. За пять лет в этом клубе тренер вывел команду в Ла Лигу, а сейчас его называют «испанским Клоппом».

Минувшим летом Аррасате даже включали в различные топы лучших тренеров мира. У Сакристана все сложилось куда печальнее. После провала с испанской «Жироной» Эусебио настигли проблемы со здоровьем. Тренер некоторое время находился в искусственной коме из-за перенесенного инсульта и только спустя годы немного оклемался.

Эпоха безвременья

В «Рубине» же в 2013 году пошли по пути максимального сопротивления. Назначение Билялетдинова тогда было не менее удивительным, чем отставка Бердыева. Возможно, в руководстве клуба посчитали, что тренер с татарскими корнями – лучший вариант, чтобы сгладить углы в конфликте с болельщиками. Но любви от этого больше не стало, расхождение между сторонами только увеличивалось. Особенно на второй сезон, когда в одно время команда скатилась на последнее место в чемпионате.

После Билялетдинова команду возглавил его помощник Валерий Чалый. Сейчас он видный крымский футбольный функционер, а в 2015 году в «Рубине» считался малоизвестным скромным специалистом. С ним казанцы ничего не добились, но и не провалились, закончив год в середине турнирной таблицы РПЛ.

Сменщиком Чалого назначили испанца Хавьера Грасию. Первый иностранный тренер в современной истории «Рубина» так и не смог адаптироваться к реалиям российского футбола Фото: rubin-kazan.ru

Сменщиком Чалого назначили испанца Хавьера Грасию. Первый иностранный тренер в современной истории «Рубина» так и не смог адаптироваться к реалиям российского футбола. Несмотря на огромные финансовые траты на покупку новичков, казанцы под его руководством закончили сезон на девятом месте. В Кубке России «Рубин» с Грасией дошел до полуфинала, но это не спасло его и экс-президента клуба Ильсура Метшина от увольнения.

Новое руководство постаралось исправить ошибки прежних руководителей, начав с возвращения в команду Курбана Бердыева. Но второе пришествие тренера вышло неудачным. Позже Курбан Бекиевич признавался, что обещания ему разошлись с реальностью.

После этого уже была попытка с Романом Шароновым, приглашение Леонида Слуцкого, который «вывел» «Рубин» в Первую лигу. Во втором по силе чемпионате страны с командой успел поработать Юрий Уткульбаев, уступивший свое место нынешнему рулевому Рашиду Рахимову.

Так, за эти прошедшие 10 лет «Рубин» успел сменить 12 тренеров. На этом историческом отрезке команда дважды выступила в еврокубках. В сезоне-2015/16 казанцы с Билялетдиновым прошли два раунда квалификации Лиги Европы, но не смогли выйти из группы. Второй раз еврокубки в Казань привез Слуцкий. Правда, всего на один матч. «Рубин» уступил в двухраундовом противостоянии с польским «Ракувом» и вылетел из Лиги конференций, даже не дойдя до групповой стадии.

Оглядываясь назад, становится очевидным, что увольнение Бердыева в 2013-м было ошибочным. Ни клубу, ни тренеру то расставание на пользу не пошло. Но вернуться и исправить те события уже невозможно. Остается лишь принять ситуацию и жить, не повторяя ошибок десятилетней давности.