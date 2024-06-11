Курбан-байрам отметят в 15 мечетях Бугульминского района РТ

Праздничные мероприятия по случаю Курбан-байрама пройдут в 15 мечетях Бугульминского района РТ. О порядке проведения мусульманского праздника говорили сегодня на еженедельном совещании в мэрии Бугульмы. Согласно указу Раиса Республики Татарстан, верующие совершат праздничный намаз в честь праздника в воскресенье, 16 июня.

Ежегодно в праздничных мероприятиях принимают участие более тысячи жителей Бугульмы и Бугульминского района. Мероприятия пройдут в 15 мечетях: «Центральная», «Ирхам», «Гаухар», «Бадр», «Сафар», «Ислам Нуры», в двух мечетях поселка Карабаш, а также в Подлесном, Татарско-Дымском поселении, Кудашево, Спасском, Таллы-Буляк, деревне Сугушла и в Батыре.

Праздник начнется с намаза в 6 часов утра. С 7 часов начнется жертвоприношение. Разрешенное место для проведения забоя жертвенных животных находится в селе Новое Сумароково. Забой контролируется ветеринарной службой с учётом всех ветеринарно-санитарных требований. После в мечетях будут проведены благотворительные обеды для прихожан.

«В целях обеспечения безопасности верующих в день праздника сотрудниками отдела ОМВД по Бугульминскому району и мечети будет осуществляться контрольно-пропускной режим. С имамами и ответственными лицами мечетей проверен внеочередной инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в случае угрозы террористического акта, проверены эвакуационные выходы. Праздник должен пройти без происшествий — на самом высоком уровне!» — поручил Линар Закиров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты проведения мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в текущем 2024 году.