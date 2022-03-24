Кулеба заявил, что жители Украины разочаровались в НАТО

Граждане Украины разочарованы в НАТО, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеб. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью испанской газете Pais, министр рассказал о том, что в последнее время принятие решение Евросоюза в отношении России замедлилось, но Киев на двусторонней основе все равно сотрудничает с ним плотнее, чем с НАТО целиком, так как действия альянса стали «более осторожными».

«Было принято думать, что НАТО силен, а ЕС слаб», – сказал Кулеба, добавив, что последние события на Украине доказали обратное.

Однако, он объяснил, что если Евросоюз вновь вернется к бесконечным поискам консенсуса, то украинцы могут разочароваться и в нем.

Напомним, 21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 23 февраля главы народных республик обратились к России за помощью в отражении агрессии Украины, после чего РФ развернула специальную операцию по защите Донбасса. Многие страны Запада осудили это решение и начали вводить новые санкции против РФ.