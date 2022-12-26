Кулеба заявил, что Украина намерена предложить исключение России из Совбеза ООН

Завтра Украина намерена поставить вопрос о правомерности пребывания России в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе телемарафона, сообщает портал «Лига.net».

«Завтра мы официально выступим с такой позицией... У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет», — поделился своим пониманием ситуации дипломат.

Кроме того, Кулеба выразил уверенность, что вопрос дальнейшей судьбы России после завершения конфликта перестает быть табу для мировой дипломатии.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил разработать механизм «приостановки» членства России в Совбезе ООН. До этого в Белом доме заверили, что США хотели бы добиться исключения РФ из Совбеза ООН, но не видят возможности для этого.