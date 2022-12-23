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Ру Тат
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Политика
23 декабря 2022  16:22

Глава Евросовета Мишель предложил создать механизм приостановки членства России в ООН

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости разработать механизм «приостановки» членства России в Совбезе ООН. Об этом передает РИА Новости.

В интервью телеканалу RTVi глава Евросовета обвинил Россию в нарушении международного права и заявил, что, если это делает постоянный член Совбеза ООН, «в международном праве есть изъян». 

«С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности», — утверждал Мишель.

При этом он признал, что на сегодня такое невозможно, «это приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».

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