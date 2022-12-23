Глава Евросовета Мишель предложил создать механизм приостановки членства России в ООН

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости разработать механизм «приостановки» членства России в Совбезе ООН. Об этом передает РИА Новости.

В интервью телеканалу RTVi глава Евросовета обвинил Россию в нарушении международного права и заявил, что, если это делает постоянный член Совбеза ООН, «в международном праве есть изъян».

«С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности», — утверждал Мишель.

При этом он признал, что на сегодня такое невозможно, «это приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».