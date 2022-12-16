Белый дом: США хотели бы добиться исключения РФ из Совбеза ООН, но не видят возможности

Власти Соединенных Штатов не видят механизмов, которые позволили бы изменить правила Организации Объединенных Наций и исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«Если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому. К сожалению, мы не видим возможности изменить правила ООН», — подчеркнула представитель Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее предложение двух американских конгрессменов.

«И поэтому мы сосредоточены на продолжении усилий по изоляции России и в международных организациях и по привлечению России к ответственности, в том числе посредством санкций и принудительных мер, о которых мы объявили сегодня, как вы видели», — добавила Жан-Пьер.

Вместе с тем представитель администрации США заверила, что Белый дом «поддерживает усилия» американских законодателей. «Действия России на Украине являются нарушением Устава ООН и попирают главный мандат Совета Безопасности ООН», — заметила она.