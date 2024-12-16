Кукольная Мона Лиза и синебровая Золушка: в Казань привезли игрушки XIX-XX веков

В музее-заповеднике «Казанский Кремль», в Центре «Эрмитаж-Казань», открылась выставка из собрания московского Музея уникальных кукол. Среди 400 экспонатов XIX-XX веков — игрушки и аксессуары к ним, созданные во Франции, Германии, США и СССР.

Антикварно-винтажные куклы-пупсы и куклы-дамы, куклы Полишинеля, ведьмы и, наоборот, куклы по поводу свадьбы и конфирмации (у католиков — миропомозание, у некоторых протестантов — обряд сознательного исповедания веры), целые кукольные вагоны и комнаты с массивными шкафами армуарами, а также куклы и предметы интерьера советского производства… Собственный мир или даже Вселенную кукол хотела на этот раз презентовать посетителям частная коллекция.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«До приезда в Казань мы об этом не задумывались, но оказалось, что наша выставка перекликается по эпохе с выставкой Эрмитажа в соседних залах „Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX-XX веков“. Такие куклы тогда и стали появляться, развиваться их производство. Например, кукла императрицы Евгении (последней императрицы Франции, жены Наполеона III — прим. Т-и) — улыбающаяся кукла в голубом платье. Если присмотреться, у нее легкая-легкая улыбка, ее сравнивают с Мона Лизой. Она очень ценная, очень редкая, ни в одном музее в России нет такой куклы. Официально она называлась „Улыбающаяся Брю“ и была создана во Франции Казимиром Брю в 1870-х годах», — рассказала «Татар-информу» директор Музея уникальных кукол Людмила Морозова.

Будуарные куклы создавались скорее из соображений эстетики и принадлежали более взрослым хозяйкам. У них была не только своя мебель, к слову, в точности такая же, как антикварные прототипы в натуральную величину, но и своя столовая посуда, настольные игры (шахматы, домино, карты) и даже десерты. Впрочем, микросладости на одном из стендов — это уже изделия современного производства. Подлинным, поскольку они очень мелкие, было трудно уцелеть до наших дней.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На выставке можно изучать и старинные каталоги — цены и все многообразие кукол. А среди экспонатов-кукол будут, например, и такие необычные народные персонажи, как Полишинели. Они были очень популярны, их очень любили. Изначально это дебоширы, хулиганы, обжоры — из-за этого у них вырос живот, и так как их бьют палками за плохое поведение, у них вырос горб. Но они весельчаки — мы же все любим плохих парней. К слову, если Германия стремилась сделать кукол доступными, разнообразными, то Франция всегда стремилась сделать их в первую очередь красивыми. И, конечно, хорошо видна разница, когда куклы делали в единичном экземпляре и дорого, и когда были другие задачи — чтобы во всех семьях, не только в обеспеченных, были куклы, игровые комоды и шкафы», — подчеркнула собеседница агентства.

Внимание посетителям стоит обратить, посоветовала она, на куклу-перчатку «Малыш моей мечты», произведенную в Германии в 1925 году. У нее ручки изготовлены из хрупкого целлюлоида, голова — из фарфора. Крайне непрактичное решение: ручки могли запросто разбиться о голову куклы, а сама голова — тем более обо что угодно. А еще Людмила Морозова рекомендует поискать в экспозиции «куклу-флиртушечку» — у такой глаза поворачивались в другую сторону, когда хозяйка изменяла поворот ее головы. Сделать это будет несложно: всем посетителям выставки выдаются аудиогиды.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Привез Музей уникальных кукол в Казань и такие, которых невозможно переодеть. Одна из них — кукла в традиционном нормандском свадебном наряде, созданная в 1870-х годах Франсуа Готье. Кукла изначально была дорогой и дарилась на память невесте, одежда у нее неснимаемая. В другой витрине, посвященной куклам — персонажам сказок, можно увидеть Золушку производства СССР. У нее синие брови и неснимаемые башмачки. Последнее, уверена коллекционер, куратор выставки и редактор журнала «Антикварная кукла» Наталья Курочкина, — фиаско советского маркетинга. Когда-то, разумеется, ее стоимость как игрушки серийного производства была буквально копеечной.

«Золушка — очень редкая кукла, которая выпускалась год или два. Затем ее сняли с производства. Мы полагаем, что ее не хотели дети. Играя, дети хотят переодевать кукол. У Золушки прелестная история — она должна стать принцессой, выйти замуж. Но у этой игрушки несъемные башмаки — эта Золушка никогда не станет принцессой, она вечная Золушка. Видимо, девочки, мы так думаем, не хотели такую куклу: сделать несъемными ботинки Золушки — просто коварство. А теперь она очень дорогая, потому что очень редкая — около 50–60 тыс. рублей. Причем ее еще сначала надо найти», — подчеркнула Курочкина.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Музей уникальных кукол привозит в Казань выставку уже в третий раз в преддверии Нового года. Первая, в 2022 году, была посвящена золотому веку кукол, следующая — бытованию кукол в семьях и связанным с ними воспоминаниям, эмоциям и историям. Выставка «Мир куклы. Игрушки, аксессуары и куклы XIX-XX веков» завершит цикл. Посетить ее можно будет до 16 февраля.

«Экспонаты у нас еще есть. Может быть, будет пауза, и через какое-то время мы снова приедем с выставкой в Казань», — предположила Людмила Морозова.