Куклы-раздевайки, пупсы, маски, раритеты: Музей уникальных кукол привез Казани выставку

Фото: пресс-служба Центра «Эрмитаж-Казань»

В Центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «История детства. Куклы и игрушки XIX-XX веков». Около 400 ее экспонатов — раритеты из фондов частного московского Музея уникальных кукол, который привозит в столицу Татарстана уже второй новогодний проект. Но эта выставка, подчеркивают организаторы, не повторяет прошлогоднюю под названием «Золотой век кукол».

Фото: пресс-служба Центра «Эрмитаж-Казань»

В небольшой экспозиции представлены фарфоровые, стеклянные и металлические кукольные столовые сервизы, старинные ростовые куклы в карнавальных костюмах, куклы на прогулке с фарфоровым малышом в коляске, конечно же, Дед Мороз с рождественской елкой, фарфоровые куклы и принадлежности для кукольного рукоделия, а также советские куклы времен до 1970-х годов, бумажные куклы-раздевайки, детские маски.

«Мы хотим погрузить наших посетителей в их детство. Хотим подчеркнуть, что у каждого история детства своя. Мы бы хотели, как говорят, разблокировать воспоминания: чтобы взрослые разблокировали свои собственные воспоминания и, может быть, если придут с детьми, рассказали бы им о своем детстве. Может быть, встретили здесь среди экспонатов своих давних потерянных знакомых: мы кого ни спрашиваем здесь, где их куклы, отвечают, что не знают: или подарили, или потеряли, переехали и забыли…. Здесь есть возможность их увидеть или узнать на фотографиях, которые сопровождают наши куклы, вспомнить себя в детстве на снимках со своими игрушками», — рассказала «Татар-информу» директор Музея уникальных кукол Людмила Морозова.

Фото: пресс-служба Центра «Эрмитаж-Казань»

Из числа одних из самых редких на выставке, пожалуй, — две миниатюрные куклы (мальчик и девочка) в одном пасхальном яйце. Они были подарены Музею уникальных кукол жительницей Казани Валентиной Дьячковой по завершении предыдущей выставки. Такие игрушки в начале ХХ века выпускались в Европе несколькими фабриками, «казанская» пара датируется примерно 1910 годом. Они достались в свое время Валентине Дьячковой от ее тети.

«Сохранить обе их, тем более в одной семье, — один случай на миллион. У нас в музее таких около десяти. Это карманные куколки, с которыми гуляли, поэтому они часто могли быть потеряны. Большие куклы с собой не возьмешь — их сложнее забыть, разбить. Маленьких заигрывали — у них отрывались или разбивались руки, ноги, головы… В этом году Валентина Владимировна подарила нам уже не игрушки тети, а свои личные куклы: одна кукла ГДР, которая сидит в открытой экспозиции выставки, — новенькая, как будто из магазина; слоник, с которым она спала в детстве, и редчайший зайчик, тоже в очень хорошем состоянии. Куклы примерно 60-х годов. А зайчиков таких делали с 30-х до 50-х годов прошлого века», — пояснила собеседница агентства.

Фото: пресс-служба Центра «Эрмитаж-Казань»

Для знакомства с куклами выставки посетителям будут выдаваться аудиогиды. Два зала экспонатов дополняет зал с большой настоящей новогодней елкой и детскими рисунками по стенам на тему «Мир игрушечных фантазий». Любимые или желаемые игрушки нарисовали более 40 детей. Они стали и первыми гостями выставки «История детства. Куклы и игрушки XIX-XX веков». Посетить ее казанцам и гостям города можно будет до 14 января.

Можно, как жительница Казани Валентина Дьячкова, не только посмотреть выставку, но и передать Музею уникальных кукол свои игрушки. Частный музей принимает куклы до 70-х годов и только фабричные, не авторские. С их помощью можно рассказать не только личную историю владельца куклы, но и историю фабрики, изготовившей ее.

Фото: пресс-служба Центра «Эрмитаж-Казань»

«В XIX веке это истории фабрикантов и фабрик, а в ХХ веке, в Советском Союзе, — это уже история художников. Мы ценим куклу за ее автора в первую очередь. После 70-х голов ХХ века началась штамповка кукол. До этого времени у кукол бровки, реснички, щечки вручную нарисованы. Но время уже идет, отодвигая границу прошлого: наверное, скоро мы заинтересуется куклами 80–90-х годов прошлого века», — пояснила Людмила Морозова.