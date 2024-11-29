«Пригласить вас в Париж»: Эрмитаж подарил Казани Прекрасную эпоху импрессионистов

В Центре «Эрмитаж-Казань» открылась новая выставка из фондов Государственного Эрмитажа. Это проект-ностальгия по Belle epoque (пер. с фр. – Прекрасной эпохе) – периоду европейской истории рубежа XIX-XX веков, когда Париж заявил о себе как о культурной столице мира. Выставка представляет громкие и неизвестные обывателю имена импрессионистов, возвращает в эру развития железнодорожного сообщения между странами, в атмосферу шумных парижских улиц с кабаре, кафе-концертами и аттракционами – словом, в эстетику модерна или, как говорят французы, ар-нуво.

Гоген, Руссо, Сезанн, Ренуар, Моне, Писсарро, Матисс – далеко не все из списка участников выставки, переехавшей на 10 месяцев в Казань Прекрасной эпохи.

Войдя в титульный зал выставки, посетители оказываются на парижском вокзале. Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Погружение в праздный город обыграно незаметно, логично и как нельзя более уместно: войдя в титульный зал выставки, посетители оказываются на парижском вокзале. Видеопроекции отправления и прибытия первых французских электропоездов на трёх стенах, объемные декорации фонарного столба и дорожных чемоданов запускают ассоциативный механизм, когда не только видишь, но и слышишь тот самый Париж на рубеже начала ХХ века.

«Мы хотели реально пригласить вас в Париж. Не тот Париж, который был [прежде, до Прекрасной эпохи]. Он был [тогда] совершенно другой: это был суровый город, где был терроризм, политические неурядицы, социальные катаклизмы и т.д. И вот это все уходит, остаётся миф о Париже как о культурной, эстетической метрополии, где создавалось все прекрасное в эту важнейшую эпоху. Эпоху рубежа, когда формировалось искусство ХХ века, когда оно зарождалось в диалоге Матисса и Пикассо, когда многие важные процессы, полностью сформировавшие ХХ век, проходили становление», – сказал на открытии выставки завотделом западно-европейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Михаил Дидинкин.

Завотделом западно-европейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Михаил Дидинкин: «Мы хотели реально пригласить вас в Париж». Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стремительное путешествие во времени со скоростью паровоза ведёт вперед – от зала к залу. Во втором представлена только живопись – о ставшем модным в то время отдыхе на свежем воздухе и пейзажах в манере нового искусства. Благодаря развитию железнодорожного сообщения европейцы стали больше путешествовать внутри своих стран и за рубеж, для художников пикники и разнообразные, доступные теперь пейзажи стали одними из ведущих тем.

Как подчеркнула, проводя первую экскурсию по выставке, ее куратор, сотрудник Государственного Эрмитажа Ольга Леонтьева, Прекрасная эпоха стала временем смелых экспериментов, когда оказалось возможным появление и примитивного искусства. И если на заре неакадемического искусства оно считалось скорее маргинальным, то сейчас страховая стоимость произведений, подобных работе Анри Матисса «Дама на террасе», как и всех живописных экспонатов выставки, колеблется у отметки в миллиард рублей.

Первую экскурсию по выставке провела ее куратор, сотрудник Государственного Эрмитажа Ольга Леонтьева. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако большую часть выставки «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX-XX веков» составляет графика – от эскизов и их серий до рекламных плакатов и афиш, также ставших приметами времени. Всего 208 экспонатов. Пока работает выставка, до сентября 2025 года, залы с графическими произведениями претерпят две ротации. Длительно экспонировать графику нельзя, чтобы не навредить ей светом. Для посетителей ее смена станет возможностью увидеть больше произведений, рожденных Belle epoque. К слову, многие из них, в том числе афиши, впервые покинули запасники и были отреставрированы к выставке в Казани. В самом Эрмитаже в таком насыщенном «меню» графика прежде не выставлялась.

«Плакатным искусством стали заниматься большие художники. Эти большие листы сопровождали толпу, куда бы она ни шла. Скомпоновав эту выставку для Казани, мы задумались, может, и в стенах нашего музея сделать такой показ графики, в первую очередь плакатов», – призналась Леонтьева.

Часть экспонатов выставлена в витрине, условно стилизованной под трамвай с силуэтами пассажиров в его окнах. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В одном из залов посетителям предстоит «пересадка с поезда в трамвай»: часть экспонатов здесь (вазы, предметы декора) выставлена в витрине, условно стилизованной под состав городского рельсового транспорта Парижа. Рассматривать предметы можно как через «окна» с одной стороны вагонов, так и через прозрачные силуэты дам и господ с другой стороны.

Отдельное приключение для посетителей в путешествии по выставке – аттракционы, как сказали бы французы век назад, или интерактивные станции, как привычнее звучит в дне сегодняшнем. Помимо уже полюбившихся казанцам по нескольким предыдущим проектам в Центре «Эрмитаж-Казань» ароматических станций-ассоциаций к избранным картинам, в атмосфере Прекрасной эпохи можно пособирать шедевры импрессионистов из кубиков, на медиаэкранах отыскать лишние элементы, закравшиеся в репродукции, или полистать антикварный журнал мод и оживить моделей на его страницах. А ещё можно поручить нейросети создать свой цифровой портрет в стиле художников модерна.

На выставке можно пособирать шедевры импрессионистов из кубиков, на медиаэкранах полистать антикварный журнал мод или попросить нейросеть написать свой портрет, кистью импрессиониста. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань сегодня по интенсивности культурной жизни – один из крупных культурных центров нашей страны. Всех приглашаю в преддверии зимы познакомиться с потрясающе теплой, эмоциональной эстетикой красоты. Красоты, которая вне зависимости от времени, вне зависимости от сезонов, вне зависимости от эпох, все равно остаётся единой», – сказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.