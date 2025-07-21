Кукморские волонтеры отправят доски для строительства укреплений бойцам СВО

Фото предоставлено Адилей Шакировой

С начала специальной военной операции жители Кукморского района активно поддерживают российских военнослужащих. Они отправляют на передовую продукты, медикаменты, одежду и строительные материалы. Очередная крупная партия помощи уже готовится к отправке.

На этот раз фронтовики получат 27 кубометров досок для строительства укреплений, саморезы, генераторы, 10 рулонов пленки и около 1 тыс. метров москитной сетки. Как рассказал волонтер Фаниль Хурамшин, с начала СВО бойцам уже передали около 100 кубометров пиломатериалов.

«Держу связь с ребятами. Они отмечают, что наша помощь весьма ценна и помогает им двигаться вперед. Полученные строительные материалы позволили им построить блиндажи, которые не пропускают влагу. Мы принимаем их заявки и прилагаем все усилия для выполнения всех их просьб. Мое главное пожелание – чтобы каждый из них вернулся домой в добром здравии», – отметил волонтер.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Хурамшин также подчеркнул, что слова благодарности от военных вдохновляют жителей Кукморского района продолжать помогать фронту.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Адили Шакировой