Кудашов отреагировал на слухи о переходе лидеров «Динамо» в «Ак Барс»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал информацию об уходе лидеров своей команды Шипачева, Войнова, Галиева и Миронова. Ранее некоторые СМИ сообщали, об их возможном переходе в казанский «Ак Барс».

«Стараюсь многие вещи пропускать между ушей, за последние годы много всего произошло на международном уровне, в клубах, в сборной. Да, это часть бизнеса, любое событие можно воспринимать и как отрицательное, и как положительное. Любую критику мы стараемся исправить. Если тебя критикуют, то ты прислушиваешься, ведь дыма без огня не бывает. Особенно когда всё высказывают и критикуют болельщики.

Нельзя исключать подобного развития событий, у нас в планах есть обновление команды. Мы верим в труд. Доверие, коллектив и работа принесут свои плоды. Если не сегодня, то завтра и послезавтра точно», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился мнением о грядущем назначении Олега Знарка главным тренером «Ак Барса».

До этого двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников подвел итоги сезона КХЛ в интервью спортивной редакции «Татар-информа».