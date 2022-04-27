Министр спорта Татарстана оценил назначение Олега Знарка наставником «Ак Барса»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился своим мнением о грядущем назначении Олега Знарка главным тренером «Ак Барса». Чиновник считает, что это эксперимент, как для специалиста, так и для казанского клуба.

«У нас новый тренер — легендарный человек. "Ак Барс" для нас и всего хоккейного сообщества всегда был лидером. К сожалению, в этом году не удалось пройти дальше первого раунда плей-офф. Спорт есть спорт, игра есть игра. Нам удалось сохранить состав. Были сложности с иностранцами. Ребята хотели уехать, но удалось их уговорить и они остались. Но чуть-чуть не сложилось, что-то пошло не так. Это спорт. Благодарен и тренерскому составу, который три года здесь отработал очень и очень достойно, несмотря на не очень хороший результат в этом сезоне.

Большие надежды на нового тренера. Наверное, кто-то останется, кто-то уйдет, будут наверное новые игроки. Я не знаю, что такое дрим тим по нынешним временам, но хочется собрать команду мечты, чтобы она была конкурентна в погоне за Кубком Гагарина», - цитирует Леонова «Матч-ТВ».

Также глава татарстанского Минспорта поделился своим мнением, почему контракт будет заключен лишь на один сезон.

«Это вопрос больше к клубу. Наверное, это тоже определенный эксперимент как для него, так и для клуба. Это мое по наитию убеждение. Наверное, посмотрят, как будут развиваться события», - считает Леонов.

Напомним, что «Ак Барс»» вылетел в первом раунде текущего плей-офф, проиграв серию омскому «Авангарду» в шести матчах (2-4).