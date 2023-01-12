«Кто из нас не оступался?»: психолог советует оставить в покое подростка из Нижнекамска
История из Нижнекамска, о которой сегодня рассказали СМИ, вызвала волну обсуждений. Как стало понятно, когда первые эмоции схлынули, студент, который планировал напасть на школу, был задержан еще несколько месяцев назад. Все это время с ним работали психологи и педагоги. В настоящее время, по словам специалистов, опасности он не представляет.
Новость о том, что силовики предотвратили нападение на школу в Нижнекамске, взорвала соцсети и СМИ сегодня днем. Как сообщалось, на 16-летнего подростка – студента нижнекамского колледжа – возбуждено уголовное дело.
Информация прогремела на всю страну, однако, как стало известно «Татар-информу», речь идет не о событиях последних дней – достоянием общественности стала история, которой уже несколько месяцев.
В конце августа парень действительно собирал информацию о том, как самому собрать взрывное устройство, а также искал тех, кто помог бы ему совершить нападение на школу, в которой он когда-то учился. Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов, молодого человека задержали.
С подростком работают психологи, теперь он – прилежный студент
Ситуация не вышла из-под контроля благодаря слаженной работе оперативников и педагогического состава колледжа, в котором учится нижнекамец.
Как сообщили агентству в администрации Нижнекамска, после случаев нападений на школы и другие образовательные учреждения в России в городе разработали план по предотвращению и предупреждению подобных трагедий. Были усилены меры безопасности в самих школах и вузах, в зданиях установили дополнительные камеры видеонаблюдения.
Сотрудники правоохранительных органов и психологи провели специальную учебу для педагогов и наставников. Были определены методики, позволяющие выявлять тревожные настроения детей и подростков. Именно благодаря таким методикам сотрудники нефтехимического колледжа смогли вовремя заметить тревожное состояние 16-летнего учащегося.
Колоссальную работу со студентом проделали психологи. Профилактические беседы проводятся с ним до сих пор, заверили в администрации города.
«Как результат – сегодня юноша стал прилежным студентом. Он начал посещать занятия и хорошо учится. Это отмечают как психологи, так и его родители. Ситуация продолжает находиться под контролем», – сообщила начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского района Яна Енькова.
«Обсуждать эту историю не нужно, подросток сам пережил стресс»
Любая негативная информация, отмечают психологи, лишь усиливает тревожное состояние общества. Нетрудно догадаться, как она может сказаться на самом подростке, который и без того не так давно пережил стресс. Делать из него достояние общественности и обсуждать эту историю не нужно, считает практикующий психолог Ирэн Боброва.
«Безусловно, подростка нужно оставить в покое и не трогать его. Какой смысл говорить о прошлом, которого нет. Вспомните себя в детстве, разве вы не хулиганили? Эта история неприятна, вызывает негативные эмоции, усиливает тревогу. Зачем такое ворошить?» – высказалась психолог.
Боброва добавила, что право разбираться в подобных историях нужно оставлять только специалистам и правоохранительным органам.
К необратимым последствиям может привести травля в школах
Между тем практикующий психолог посоветовала обратить внимание на не менее острую проблему в школах – на буллинг. Именно он является тем самым катализатором агрессии у детей и подростков, который в будущем может привести к необратимым последствиям.
«В каждом коллективе есть те, у кого имеются лидерские качества, и те, у кого их нет. Также есть наблюдатели. Увы, не все используют свои лидерские качества позитивно. Когда проявляется негатив, это буллинг. Хочу отметить, что и у наблюдателей травли в будущем могут возникать негативные установки», – отметила Ирэн Боброва.
Наладить здоровую обстановку в классе и прекратить травлю может только комплексная работа педагогов, психологов и родителей.
«Понятно, что у учителей иногда просто не хватает на все времени. Но почему родителям, например, самим не приложить усилия для того, чтобы сплотить класс? К примеру, взрослые могут организовать детям выездные мероприятия, соревнования, отдых на природе. Во-первых, это отвлечет детей от социальных сетей. Во-вторых, это сблизит их, ведь общение вживую в разы лучше и интереснее, чем в интернете», – подытожила психолог.