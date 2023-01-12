«Кто из нас не оступался?»: психолог советует оставить в покое подростка из Нижнекамска

История из Нижнекамска, о которой сегодня рассказали СМИ, вызвала волну обсуждений. Как стало понятно, когда первые эмоции схлынули, студент, который планировал напасть на школу, был задержан еще несколько месяцев назад. Все это время с ним работали психологи и педагоги. В настоящее время, по словам специалистов, опасности он не представляет.

В Татарстане силовики предотвратили нападение на школу

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новость о том, что силовики предотвратили нападение на школу в Нижнекамске, взорвала соцсети и СМИ сегодня днем. Как сообщалось, на 16-летнего подростка – студента нижнекамского колледжа – возбуждено уголовное дело.

Информация прогремела на всю страну, однако, как стало известно «Татар-информу», речь идет не о событиях последних дней – достоянием общественности стала история, которой уже несколько месяцев.

В конце августа парень действительно собирал информацию о том, как самому собрать взрывное устройство, а также искал тех, кто помог бы ему совершить нападение на школу, в которой он когда-то учился. Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов, молодого человека задержали.

На 16-летнего подростка – студента нижнекамского колледжа – возбуждено уголовное дело Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С подростком работают психологи, теперь он – прилежный студент

Ситуация не вышла из-под контроля благодаря слаженной работе оперативников и педагогического состава колледжа, в котором учится нижнекамец.

Как сообщили агентству в администрации Нижнекамска, после случаев нападений на школы и другие образовательные учреждения в России в городе разработали план по предотвращению и предупреждению подобных трагедий. Были усилены меры безопасности в самих школах и вузах, в зданиях установили дополнительные камеры видеонаблюдения.

Сотрудники правоохранительных органов и психологи провели специальную учебу для педагогов и наставников. Были определены методики, позволяющие выявлять тревожные настроения детей и подростков. Именно благодаря таким методикам сотрудники нефтехимического колледжа смогли вовремя заметить тревожное состояние 16-летнего учащегося.

Колоссальную работу со студентом проделали психологи. Профилактические беседы проводятся с ним до сих пор, заверили в администрации города.

«Как результат – сегодня юноша стал прилежным студентом. Он начал посещать занятия и хорошо учится. Это отмечают как психологи, так и его родители. Ситуация продолжает находиться под контролем», – сообщила начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского района Яна Енькова.

Ирэн Боброва считает, что право разбираться в подобных историях нужно оставлять только специалистам и правоохранительным органам Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Обсуждать эту историю не нужно, подросток сам пережил стресс»

Любая негативная информация, отмечают психологи, лишь усиливает тревожное состояние общества. Нетрудно догадаться, как она может сказаться на самом подростке, который и без того не так давно пережил стресс. Делать из него достояние общественности и обсуждать эту историю не нужно, считает практикующий психолог Ирэн Боброва.

«Безусловно, подростка нужно оставить в покое и не трогать его. Какой смысл говорить о прошлом, которого нет. Вспомните себя в детстве, разве вы не хулиганили? Эта история неприятна, вызывает негативные эмоции, усиливает тревогу. Зачем такое ворошить?» – высказалась психолог.

Боброва добавила, что право разбираться в подобных историях нужно оставлять только специалистам и правоохранительным органам.

Буллинг в школе является тем самым катализатором агрессии у детей и подростков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К необратимым последствиям может привести травля в школах

Между тем практикующий психолог посоветовала обратить внимание на не менее острую проблему в школах – на буллинг. Именно он является тем самым катализатором агрессии у детей и подростков, который в будущем может привести к необратимым последствиям.

«В каждом коллективе есть те, у кого имеются лидерские качества, и те, у кого их нет. Также есть наблюдатели. Увы, не все используют свои лидерские качества позитивно. Когда проявляется негатив, это буллинг. Хочу отметить, что и у наблюдателей травли в будущем могут возникать негативные установки», – отметила Ирэн Боброва.

Наладить здоровую обстановку в классе и прекратить травлю может только комплексная работа педагогов, психологов и родителей.

«Понятно, что у учителей иногда просто не хватает на все времени. Но почему родителям, например, самим не приложить усилия для того, чтобы сплотить класс? К примеру, взрослые могут организовать детям выездные мероприятия, соревнования, отдых на природе. Во-первых, это отвлечет детей от социальных сетей. Во-вторых, это сблизит их, ведь общение вживую в разы лучше и интереснее, чем в интернете», – подытожила психолог.