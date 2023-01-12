В Татарстане силовики предотвратили нападение на школу

На 16-летнего учащегося одного из колледжей Татарстана возбудили уголовное дело, по данным источника «Татар-информа» его подозревают в подготовке убийств учеников одной из школ Нижнекамска.

Как стало известно агентству, силовики установили, что парень собирал информацию о способах убийства, о том, как самому собрать взрывное устройство, а также искал тех, кто помог бы ему в этом.

В конце августа-в сентябре прошлого года парень успел даже разработать план нападения на школу, в которой, по данным «Татар-информа», когда-то учился, но осуществить его помешали сотрудники правоохранительных органов.

Парня задержали, в настоящее время идет следствие.