Власти Нижнекамска: «Задерживали подростка еще осенью, сейчас он прилежный студент»

В администрации Нижнекамска корреспонденту «Татар-информа» рассказали подробности истории задержания студента, который планировал нападение на школу, а также сообщили о его нынешнем состоянии.

Сам инцидент произошел еще в сентябре прошлого года. После некоторых трагичных случаев нападения на школы и другие образовательные учреждения в России в Нижнекамске разработали план по предотвращению подобных трагедий: помимо усиления мер безопасности и установки дополнительных камер наблюдения в школах, также активизировалась работа по заблаговременному выявлению тревожных настроений у учащихся.

Сотрудники правоохранительных органов и психологи провели специальную учебу для педагогов и наставников. Были определены методики, позволяющие выявлять тревожные настроения детей и подростков.

Именно по таким методикам и удалось определить нарастающий уровень тревоги у подростка – студента колледжа Нефтехимии и нефтепереработки.

Тогда же комиссия по делам несовершеннолетних определила план работы с подростком. С ним сразу же начали работать психологи, они общаются со студентом и до сих пор.

Как результат – сегодня юноша стал прилежным студентом, он начал посещать занятия и хорошо учиться. Это отмечают как психологи, так и его родители. Ситуация продолжает быть под контролем. Об этом «Татар-информу» сообщила начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского района Яна Енькова.

Ранее агентство сообщало о том, что в Татарстане силовики предотвратили нападение на нижнекамскую школу.