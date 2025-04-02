«Кто, если не я»: выпускница Буинского медучилища помогает раненым в зоне СВО

Девушка из Татарстана Рания Сабитова уже более полутора лет работает медсестрой в военном госпитале. Еще во время учебы в Буинском медучилище она отличалась решительностью и смелостью: уверенно делала уколы, брала кровь на анализы.

После получения диплома она устроилась в Тетюшскую центральную больницу, но вместо работы с пациентами ей предложили заниматься документацией. Несмотря на неоднократные просьбы о переводе, ей отказали. Тогда Рания приняла решение отправиться в зону СВО, где медики действительно нужны.

Собрав вещи за четыре дня, она заехала в родное село Нурлаты Зеленодольского района для того, чтобы попрощаться с родными. Ее мать, хоть и переживала, вынуждена была смириться с выбором 20-летней дочери.

Сначала Рания заключила контракт на работу в российских городах, а затем была направлена в военный госпиталь Белгорода.

«Я работаю операционным анестезистом, медсестрой отделения реанимации. Во мне всегда было сильное желание помогать раненым военнослужащим. Важно не только лечить лекарствами, но и давать уверенность в завтрашнем дне, – рассказала Рания по телефону. – Хочу отметить, что преподаватели Буинского медучилища передали мне не только знания, но и главное качество медицинского работника – милосердие. Особую благодарность хочу выразить Гульнаре Загитовне – строгой, но понимающей наставнице, а также классному руководителю Гульшат Музгировне, которая стала для нас второй мамой. Важно проявлять старание во время учебы, набирать как можно больше знаний – это понимаешь, когда начинаешь работать, особенно в таких условиях».

С начала службы Рания помогла многим раненым из Татарстана, в том числе из Буинска. Недавно она вышла на связь в группе гуманитарной помощи района и написала: «Я работаю в госпитале Белгорода. Если здесь ваши близкие, сообщите, я готова помочь».

По словам Рании, она ни разу не пожалела о своем решении. Девушка живет по принципу «Кто, если не я». Она отмечает, что условия для лечения раненых хорошие, медикаментов хватает, поступает много гуманитарной помощи. Бойцы чувствуют поддержку и знают, что все будет хорошо.

«Обладая знаниями, я просто не могла остаться в стороне. Я должна помогать», – говорит она.

Буинцы благодарны родителям Рании за воспитание такой смелой дочери, а также педагогам, передавшим ей важные знания и навыки. Девушка дважды приезжала в отпуск к родителям и в Буинск, чтобы лично поблагодарить своих преподавателей.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой