«Кто, если не мы?»: татарстанец награжден медалями за успехи на передовой

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Участник специальной военной операции из села Бурметьево Нурлатского района с позывным Айс в эти дни находится в краткосрочном отпуске.

В боевых действиях он участвует с мая прошлого года. Служит в мотострелковом батальоне имени Героя Советского Союза Сабира Ахтямова. За это время он дважды был ранен, последнее ранение получил в сентябре.

Несмотря на это, татарстанец продолжил службу во имя интересов Отечества, за проявленную храбрость удостоился множества наград. Его грудь украшают медали Жукова, «За воинскую доблесть» II степени, медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Тем не менее, он не считает себя героем. И на вопрос об этом скромно отвечает: «Мы отдаем должное. Кто, если не мы?».

По словам бойца, выполнять воинскую службу на высоком уровне им помогают солидарность нурлатцев, их готовность всегда прийти на помощь.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

«Окопные свечи, супы в реторт-пакетах, маскировочные сети, даже детские письма очень помогают. Письма, написанные с такими теплыми пожеланиями совсем незнакомым бойцам, мы носим с собой. У меня тоже есть такие письма, одно из них написали ученики школы № 3, собираюсь до отъезда зайти к ним», — сказал Айс.

Он, уезжая, с собой возьмет еще несколько писем для боевых товарищей. Их вручила организатор мероприятия, директор «Граней» Дина Хуззятова.

Учащиеся школы № 4, приглашенные на патриотическое мероприятие «Не ради славы и наград», в этот день смогли поближе познакомиться с современными героями, как Айс, и уже почившими.

В свое время каждый из них с честью выполнил свой солдатский долг, рискуя жизнью, боролся за мир и будущее нашей страны, внес большой вклад в ее славную историю.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Ветеран Великой Отечественной войны Каим Самигуллин, которому скоро исполнится 100 лет, не смог лично присутствовать на встрече, но о его славном боевом и жизненном пути школьникам рассказал его сын, известный тренер района Расих Самигуллин.

Ученики много чего узнали и об Афганской войне, которая выпала на долю поколения времен Советского Союза. Зариф Кабиров, в течение 1,5 года выполнявший интернациональный долг в Республике Афганистан, служил в разведывательной роте, удостоился медали «За отвагу». Об участии сына в войне родители узнали только после того, как он вернулся со службы.

В Нурлатском районе еще немало живых свидетелей и военных событий, которые произошли более двух десятилетий назад в Чеченской Республике. В них Владимир Будяшкин участвовал добровольцем. И это настоящий пример героизма.

Страницы подвигов нашей страны пишутся не только на поле боя, но и в мирной жизни.

Руководитель Нурлатского военно-патриотического клуба «Легенда» Владимир Малыгин ведет широкую волонтерскую деятельность. Нурлатцы под его началом изготовили и отправили на передовую порядка 650 металлических печей, и работа продолжается. Члены клуба активно участвуют в экспедициях памяти, проводят большую работу по установлению судьбы земляков, погибших в Великой Отечественной войне, вручают «похоронки» их близким. И в этот день он вручил «похоронки» на имя земляков, ушедших на войну из Чулпанова. Имена героев, которые сложили голову за нашу страну, не должны быть забыты.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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