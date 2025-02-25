«Кто, если не мы?»: многодетный отец из Зеленодольска во второй раз ушел на СВО

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Накануне, 24 февраля, исполнилось три года с начала специальной военной операции. За это время страна сплотилась, и тысячи мужчин со всей России отправились на передовую, чтобы приблизить Победу. Татарстанцы не стали исключением – зеленодольцы продолжают традиции защитников Отечества, уходя добровольцами в ряды Вооруженных сил.

Одним из таких бойцов стал Искандер Шигабетдинов из Зеленодольска. Несмотря на то, что у него трое детей, в 2023 году он принял решение отправиться в зону боевых действий в качестве добровольца. После выполнения контракта он вернулся домой, но остался на связи с сослуживцами, активно помогал фронту: передавал маскировочные сети, тепловизоры, бытовые принадлежности и другую помощь через зеленодольскую волонтерскую группу «Своих не бросаем».

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Однако со временем желание помочь своим братьям по оружию перевесило гражданскую жизнь. Искандер принял решение вновь подписать контракт и вернуться на передовую. Его выбор поддержали родные. Даже дети помогали собирать вещи, необходимые на фронте.

Искандер Шигабетдинов не сразу связал свою жизнь с армией. Ранее он работал на Зеленодольском заводе имени Горького – одном из ведущих предприятий оборонной промышленности России. Позже сменил профессию и устроился инженером на нефтеперерабатывающее производство.

Но, как признается сам Шигабетдинов, чувство долга перед страной оказалось сильнее стабильной работы и мирной жизни: «Ребят много там, знакомых. Хочется, чтобы быстрей вернулись. Я созрел помочь, чтоб быстрей все закончилось».

Фото предоставлено Юлией Озеровой

На вопрос, страшно ли ему возвращаться на передовую, Искандер отвечает честно: конечно, страшно. Но его мотивирует простая мысль: если не он, то кто. «Наши дети не должны услышать шум боя наяву. Ради этого стоит бороться», – отмечает мужчина.

Шигабетдинов признается: его часто спрашивают, почему он снова идет на фронт. Ответить на этот вопрос непросто. По его словам, жена поддержала его решение: «Ты столько раз уже туда рвался, иди, а то можно себя потерять, если не ответить на этот вопрос самому себе».

Как и все, он надеется, что операция скоро завершится. Но пока этого не произошло, он делает все возможное, чтобы приблизить этот момент.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Накануне Зеленодольский военкомат отправил на службу одну из самых многочисленных групп за последнее время – 12 бойцов.

«Именно сегодня, когда страна начала СВО, мы отправляем 12 бойцов для выполнения задач Минобороны», – рассказал заместитель руководителя исполкома Зеленодольского района Евгений Краснобаев.

Сейчас новобранцы проходят боевое слаживание, и уже через несколько дней их ждет передовая.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.