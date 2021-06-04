Глава приюта «Кот и Пес» поделился, как можно решить проблему бездомных животных в РТ

Руководитель зооприюта «Кот и Пес» Альберт Галиев поделился своим мнением по поводу нападения бездомных собак на 7-летнего мальчика на Лебяжьем и рассказал, как, по его мнению, можно решить проблему отлова животных в Татарстане.

Альберт рассказал, что во многом наша система отлова животных может равняться на опыт Санкт-Петербурга, в котором в 2014 году установили гуманное лишение проблем бродячих животных методом ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в среду).

«Такая же практика действует и в Нижнем Новгороде. Эти два города – два ориентира для нас в этом вопросе», – рассказал руководитель приюта.

В нашей республике аналогичный закон приняли в 2018 году, реализовали в 2020. Однако, по словам Альберта Галиева, ни один приют не был построен, а контроля над службами отлова животных нет.

Еще одной проблемой, по мнению главы приюта, является то, что в Татарстане отлавливают животных в одном районе, а высаживают в другом. В новом месте животное может погибнуть.

Альберт Галиев отмечает, что методу ОСВВ нужно дать время, чтобы он реализовался.

«Мы не можем победить природу, методу ОСВВ нужно время и условия, чтобы сработать. Уже через год, два или три можно будет заметить результат», – рассказал руководитель приюта «Кот и Пес».

Кроме того, глава зооприюта вспомнил показательный пример из опыта своей работы. Приют «Кот и Пес» отлавливает бродячих животных по Зеленодольскому району. Однако в этом году, до начала туристического сезона к ним обратился мэр Свияжска и попросил отдельно приехать к ним, чтобы контролировать отлов на этой территории.

Альберт Галиев сравнил Свияжск с Лебяжьем: и в том, и в другом месте концентрация большого количества людей, люди расслабляются, отдыхают, приезжают со своими детьми. В таком случае, по мнению Галиева, отдельный контроль по отлову можно установить и вокруг озера Лебяжье.

Отдельно руководитель приюта упомянул о проблеме откармливания бездомных собак.

«Разумеется, откармливание это проявление нашего гуманизма. Однако следует помнить, что если регулярно откармливать животное, то за гуманностью должна следовать ответственность», – заключил Альберт Галиев.