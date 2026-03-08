Ксения Собчак оценила конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: «Здесь не ходят в купальниках»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак посетила финал первого международного конкурса красоты «Мисс, Миссис и Маленькая мисс БРИКС 2026» в МВЦ «Казань Экспо» и высоко оценила организацию мероприятия.

«Фантастически красивая сцена. Очень круто, всё сделано с большой душой. С удивлением узнала, что люди, которые занимались застройкой, – это одна из моих любимых компаний, которые делают мне самые крутые мероприятия в Москве. Приехать и увидеть здесь такого уровня подготовку – очень приятно», – рассказала Собчак.

Особое одобрение телеведущей вызвал отказ организаторов от традиционного дефиле в купальниках, которое она назвала устаревшим форматом.

«Мне, честно говоря, никогда не нравилось на конкурсах красоты хождение женщин в купальниках. В этом было что-то про то, что женщину как будто представляют как товар. Я была невероятно рада узнать, что организатор конкурса Динара Саляхова сама решила не проводить эту часть. Здесь все-таки больше уклон на красоту и интеллект девушки, чем просто на красоту», – заявила Собчак.

Она также поделилась впечатлениями от общения с конкурсантками, особо выделив представительницу России Валентину Алексееву, которая в итоге и завоевала главную корону.

«Девушки очень умные, прекрасно поставленная речь. „Мисс Россия“ меня просто поразила интересной речью про многополярный мир. Мне было приятно понять, что это не просто конкурс красоты, это конкурс про настоящих женщин, которые и красивые, и умные, и яркие, и сильные», – отметила Собчак.

Отдельно журналистка рассказала о татарском воспитании на примере организатора конкурса Динары Саляховой: «Татарские девушки очень воспитанные. К примеру, вчера мы ужинаем с Динарой, ей приносят горячее, а она не ест. Я говорю: „Динара, что вы не едите?“ А она: „Вам же не принесли, это неправильно, что я буду одна есть“. Вот это уровень воспитания, понимания этикета, умение себя держать, который, к сожалению, иногда теряется».

По словам Собчак, у нее сложился четкий образ татарской женщины. «Когда я думаю о татарских женщинах, я представляю именно этот образ: женщина с высоко поднятой головой, с прямой спиной, которая, даже если очень голодна, всегда подождет, пока всем соседям принесут», – уточнила она.

Журналистка включила Казань в свой личный топ-3 любимых городов России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, особо отметив заслуги руководства Татарстана.

«У меня есть топ-3 моих городов, и Казань туда входит. Это, конечно, помимо Москвы, нашей столицы любимой. Это Петербург по месту рождения. И Казань, потому что у вас здесь по-настоящему стильно, круто. Рустам Минниханов – большой молодец, человек с видением. Библиотека, модные рестораны, классные гостиницы, очень много стильных, современных мест. Для путешественника это супер», – резюмировала она.