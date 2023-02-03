Крым стал третьим регионом, установившим бессрочный уровень террористической угрозы

С 20 часов 5 февраля в приграничных муниципалитетах Крыма бессрочно вводится «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Об этом написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Речь идет о городских округах Армянск, Джанкой, Керчь и Красноперекопск, а также о Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

Кроме того, высокий уровень террористической опасности будет действовать на всех объектах Министерства транспорта, Министерства ЖКХ, Министерства здравоохранения, Министерства топлива и энергетики, Министерства промышленной политики и Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики.

Введение соответствующего режима Аксенов обосновал необходимостью обеспечить безопасность Крыма и его жителей. При этом, по его словам, «ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти и местного самоуправления».

Ранее бессрочно установили высокий уровень террористической опасности Брянская и Курская области, о чем сообщал «Татар-информ».

Еще осенью, 19 октября, Президент РФ Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в ряде приграничных регионов. Помимо Крыма, Брянской и Курской областей, это Краснодарский край, Белгородская, Воронежская и Ростовская области, а также Севастополь.