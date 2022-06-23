Крупнейший дата-центр Поволжья за 4 млрд рублей может остаться без серверов?

Строительство в Иннополисе крупнейшего центра обработки данных Поволжья, вероятно, стартует уже в ближайшие месяцы. «Татар-информ» рассказывает, каким будет этот объект, зачем он нужен и не затормозят ли его реализацию антироссийские санкции.

Компания «Атомдата-Иннополис» вскоре объявит тендер на строительство первого этапа ЦОД «Иннополис» Фото: rosenergoatom.ru

Новые сроки, старые параметры

До конца июня компания «Атомдата-Иннополис» (входит в дивизион госкорпорации «Росатом») объявит тендер на строительство первого этапа центра обработки данных (ЦОД) «Иннополис». Контракт оценивается в 4,2 млрд рублей.

«Заключение договора на строительно-монтажные работы состоится в третьем квартале 2022 года. Строительство начнется после заключения договора. На данный момент осуществляются работы по подготовке территории строительства в части вертикальной планировки», – сообщил «Татар-информу» генеральный директор «Атомдата-Центра» (интегратор и оператор сети дата-центров «Росатома») Сергей Немченков.

Ввод в эксплуатацию первой очереди центра обработки данных в Иннополисе запланирован на 2023 год.

Как уточняет Сергей Немченков, заявленная в 2019 году (тогда проект был впервые анонсирован) площадь ЦОД и количество серверных стоек не изменились. На первом этапе будет реализован проект на 1 тыс. стоек. На втором этапе строительства – еще 1 тыс. ЦОД будет состоять из двух блоков площадью 7 тыс. квадратных метров каждый, они будут располагаться на земельном участке площадью 3,5 га. В каждом здании будет четыре машинных зала.

Исходя из перечисленных параметров, ЦОД «Иннополис» должен стать крупнейшим дата-центром в Поволжье.

ЦОД «Иннополис» должен стать крупнейшим дата-центром в Поволжье (на фото – министр цифрового развития Татарстана проводит встречу с представителями «Росэнергоатома» в 2020 г.) Фото: digital.tatarstan.ru

С технической точки зрения это стационарный объект, состоящий из двух зданий, в которых помимо ЦОД расположится административно-бытовой сектор для организации небольшого офиса обслуживания и поддержки клиентов. Внешний вид дата-центра планируется выдержать в соответствии с узнаваемой архитектурой Иннополиса.

Серверы привезут из Китая

Центр обработки данных – это специализированное здание, в котором размещается серверное и сетевое оборудование. На серверах безопасно хранятся документы, базы данных, сайты, почта и другие данные государственных и коммерческих структур. Задача ЦОД в том, чтобы обеспечить бесперебойную работу установленного внутри оборудования, то есть снабжать его электроэнергией, спасать от перегрева, а также защищать от пожаров, землетрясений и других ЧП.

После шквала санкций, обрушившихся на Россию с началом спецоперации на Украине, многие эксперты заговорили о возможном дефиците серверов в стране. В частности, речь об американских санкциях, в результате которых компании Intel и AMD прекратили поставки в Россию своих процессоров, в том числе серверных. Такую же позицию заняла компания Dell – один из крупнейших вендоров серверов.

Центр обработки данных – это специализированное здание, в котором размещается серверное и сетевое оборудование Фото: © İsmail Enes Ayhan/unsplash.com

По оценке Forbes, нехватку серверов и электроники для них в ближайшие месяцы могут ощутить финансовый сектор, госкомпании, различные промышленные предприятия. Зацепит и ритейлеров, так как вся современная ИТ-инфраструктура построена на серверах.

На этом фоне встает вопрос заполнения ЦОД в Иннополисе: где брать серверные мощности и не сорвется ли проект из-за ухода иностранных компаний с российского рынка?

По словам генерального директора «Атомдата-Центра» Сергея Немченкова, на рынке серверного оборудования есть отечественные разработки, производители которых готовы предоставить свою продукцию, а также аналоги из дружественных стран.

«Серверы точно будут. Их везут из Китая. Вопрос объемов и цены пока открыт, но, безусловно, теперь все будет дороже, – комментирует директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. – В России серверы производят много компаний, но все – из иностранных комплектующих. Основная проблема – это системы хранения данных и процессоры, которые в любом случае нужно завозить, чтобы собрать сервер».

В Татарстане производством серверов на базе зарубежных комплектующих из азиатских стран занимается компания ICL Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как уточнили в Минцифры РТ, в Татарстане производством серверов на базе комплектующих из азиатских стран занимается компания ICL.

Отметим, что к решению потенциальной проблемы с серверами подключилось федеральное Правительство. Государство выделит субсидию на компенсацию процентной ставки по кредиту на покупку серверов. Минцифры РФ уже формирует пул вендоров по закупке необходимого объема оборудования.

«Для Татарстана такой объект просто необходим»

Как ранее сообщал замглавы «Росэнергоатома» Сергей Мигалин, ЦОД в Поволжье был необходим компании для поддержания корпоративного облака, в том числе для хранения и обработки данных с АЭС.

Сергей Мигалин ранее сообщал, что ЦОД в Поволжье был необходим компании для поддержания корпоративного облака, в том числе для хранения и обработки данных с АЭС Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также Поволжье – крупный промышленный регион, где растет спрос на услуги коммерческих дата-центров. В Минцифры РТ подтверждают: спрос на услуги ЦОД растет, так как это наиболее эффективный вариант получения серверных вычислительных ресурсов.

«Масштабный проект по строительству в Иннополисе центра обработки данных позволит республике создать серьезную инфраструктурную базу. В новом большом дата-центре, который, мы надеемся, будет построен до конца 2023 года, огромные объемы данных сможет размещать не только «Росэнергоатом», но и татарстанские предприятия. Сокращение длины линий связи даст мгновенный доступ к данным и их высокую надежность. Для Татарстана и города Иннополис, где живут и работают IT-специалисты, такой объект просто необходим», – комментирует заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

Гендиректор «Атомдата-Центра» Сергей Немченков подтверждает: ЦОД «Иннополис», входящий в проект геораспределенной сети дата-центров «Росатома», сможет предоставить необходимую ИТ-инфраструктуру заказчикам как в Татарстане, так и за его пределами.