Крупнейший в мире производитель сельхозтехники приостановил поставки в РФ

Американская компания Deere, крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники, приостановила поставки в Россию и Беларусь. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании Дженнифер Хартманн.

«Две недели назад мы приостановили поставки техники в Россию, а затем и в Беларусь. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, пока мы полностью соблюдаем американские и международные санкции», — проинформировала представитель фирмы.

Компания Deere — крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники. Она выпускает тракторы, сеялки и комбайны, а также оборудование для лесозаготовок, дорожного строительства и других отраслей. В России фирме принадлежат завод по производству посевной и почвообрабатывающей техники в Оренбурге и склад запчастей в подмосковном Домодедове, отмечает РБК.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.