«Кровавая баня»: что ждет США, по мнению Трампа, в случае его поражения

Если я проиграю выборы, то США ждет «кровавая баня». Так сказал сам бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на митинге в Огайо.

При этом он подчеркнул, что та самая «кровавая баня» коснется всей страны. Более того, это будет наименьшее из всего, что произойдет, цитирует Трампа РИА «Новости».

Напомним, 5 ноября 2024 года в США пройдут выборы президента. На данный момент за пост главы государства «сражаются» экс-президент Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден. Их кандидатуры выдвигают Республиканская и Демократическая партии соответственно.

Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине произошел из-за неуважения к Байдену.