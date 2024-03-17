news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 17 марта 2024 09:14

«Кровавая баня»: что ждет США, по мнению Трампа, в случае его поражения

Скопировать ссылку

Если я проиграю выборы, то США ждет «кровавая баня». Так сказал сам бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на митинге в Огайо.

При этом он подчеркнул, что та самая «кровавая баня» коснется всей страны. Более того, это будет наименьшее из всего, что произойдет, цитирует Трампа РИА «Новости».

Напомним, 5 ноября 2024 года в США пройдут выборы президента. На данный момент за пост главы государства «сражаются» экс-президент Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден. Их кандидатуры выдвигают Республиканская и Демократическая партии соответственно.

Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине произошел из-за неуважения к Байдену.

читайте также
Падение «Болотной королевы»: победит ли Трамп на выборах Байдена и кто выгоднее России
Падение «Болотной королевы»: победит ли Трамп на выборах Байдена и кто выгоднее России
#Дональд Трамп
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100