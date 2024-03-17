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«Кровавая баня»: что ждет США, по мнению Трампа, в случае его поражения
Если я проиграю выборы, то США ждет «кровавая баня». Так сказал сам бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на митинге в Огайо.
При этом он подчеркнул, что та самая «кровавая баня» коснется всей страны. Более того, это будет наименьшее из всего, что произойдет, цитирует Трампа РИА «Новости».
Напомним, 5 ноября 2024 года в США пройдут выборы президента. На данный момент за пост главы государства «сражаются» экс-президент Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден. Их кандидатуры выдвигают Республиканская и Демократическая партии соответственно.
Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине произошел из-за неуважения к Байдену.
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