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Трамп: Конфликт на Украине произошел из-за неуважения к Байдену
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Украинский конфликт произошел из-за неуважения Президента России Владимира Путина к американскому коллеге Джо Байдену, уверен экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп. Сообщение опубликовано на его странице в соцсети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что во время его президентства подобное бы не случилось.
«Этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа», — говорится в сообщении.
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