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Политика 8 марта 2024 08:46

Трамп: Конфликт на Украине произошел из-за неуважения к Байдену

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Украинский конфликт произошел из-за неуважения Президента России Владимира Путина к американскому коллеге Джо Байдену, уверен экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп. Сообщение опубликовано на его странице в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что во время его президентства подобное бы не случилось.

«Этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа», — говорится в сообщении.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #Джо Байден #Украина
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