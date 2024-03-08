Трамп: Конфликт на Украине произошел из-за неуважения к Байдену

Украинский конфликт произошел из-за неуважения Президента России Владимира Путина к американскому коллеге Джо Байдену, уверен экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп. Сообщение опубликовано на его странице в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что во время его президентства подобное бы не случилось.

«Этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа», — говорится в сообщении.